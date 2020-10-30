藝FUN券使用期限僅剩兩個月不到 網：這2用法最划算！

文化部消息指出仍有近78萬人未使用中獎發放的藝FUN券，並同時呼籲民眾抓緊時間消費，消息發布後有網友好奇發問「大家的藝FUN券都用來買什麼？」，引發網友熱烈回覆。

一名網友在「PTT」上發文表示，自己有幸抽中藝FUN券，自發放以來，一直想著之後再用，看到文化部臉書公告提醒時才驚覺效期僅剩不到兩個月。原PO便十分好奇大家都是如何利用藝FUN券，原PO原先想將其拿來看電影，但又覺得沒有感興趣的，便發問廣大網友意見，想尋找最有價值的使用方式。

許多網友一致認為藝FUN券這樣花最划算，「買書跟文具，超好用」、「買書很划算」、「影展的電影選幾部就用完了」、「看電影」、「大學生買課本」、「看電影跟買文具」、「帶著兒子女兒去買了繪本，兩本就用完了」、「全部都花在電影了」、「買兩本書跟兩隻原子筆」、「天瓏書局買了兩千多」。

但也有網友留言表示，「我老婆拿去買誠品熱壓吐司機」、「演唱會門票」、「泰勒絲CD兩張」、「看歌劇魅影」、「喝咖啡、買濾掛咖啡」、「其實很多地方都可以用，不一定要買書，我朋友就買遊戲」。