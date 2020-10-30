聽新聞
test
0:00 / 0:00
蒜價創新高全國已超種500公頃 農會籲掌握農情勿搶種
今年蒜頭價格創歷年新高，每公斤高達300多元，儘管距種蒜結束尚有十多天，但因農民搶種，農政單位估計目前新種的蒜頭已超種約500公頃，雲林縣農業處呼籲蒜農不要一味搶種，否則到明年量多崩盤，供需失調，吃虧還是農民。
今年因疫情影響使得許多進口蒜頭在海關卡關，造成國內蒜頭供不應求，價格飆漲，雲林是國內蒜頭主產地，果菜市場每公斤拍賣價還一度飆破300元，目前則已回跌，但仍維持每公斤170至200元。
受高價創新高影響，雲林不少農民看好明年蒜價仍維持高檔，紛紛搶種，從上月初就有不少人開始播種，農民林勝添說，近幾月來蒜頭很貴，蒜種每公斤也都要200元左右，所幸大家都有庫存的蒜種，所以才會提早搶種，就希望在明年「搶頭香」，高價期可先採收上市。
雲林縣莿桐農會總幹事張鈺萱表示，據農委會初步調查所掌握訊息，目前全省蒜頭種植面積已經超種約500公頃，播種期還有10多天，如果超種面積以此速度持續增加，將為明年蒜價帶來隱憂，不可不防。
張鈺萱指出，蒜價每年起起落落，今年的蒜種價格比往年高，相對成本也高，種植前應先考慮清楚，隨時上網掌目前的種植面積，免得盲目搶種到頭來吃還是自己。
但曾姓蒜農等人則認為，很 多人都認為今年有疫情，明年也會有疫情，明年進口蒜也同樣可能被卡關，所以預測蒜價應會不錯，所以有人才抱著賭一賭的心態搶種，不過以他們種蒜多年經驗，今年連蒜種的價格都超過100元，成本實在太高，一旦明年豐收，到時必將會血本無歸，所以他們保守選擇，不敢種太多。
雲林縣農業處表示，全國每年種蒜面積約5000公頃，雲就就佔4510公頃，到目前雲林種植面積統計雖還沒截止，但初估已比去年同期增約1成左右，呼籲農民最好掌握好農情資訊。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言