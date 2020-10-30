快訊

驚悚！2歲童從4樓墜下 摔趴地面小手小腳還不停抽動

最新畫面！殺害長榮大學女大生嫌犯移送橋頭地檢署

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蒜價創新高全國已超種500公頃 農會籲掌握農情勿搶種

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
蒜價創新高，國內產蒜最大的雲林農民紛紛搶種，農政單位呼籲大家最好掌握農情，以免血本無歸。記者蔡維斌／攝影
蒜價創新高，國內產蒜最大的雲林農民紛紛搶種，農政單位呼籲大家最好掌握農情，以免血本無歸。記者蔡維斌／攝影

今年蒜頭價格創歷年新高，每公斤高達300多元，儘管距種蒜結束尚有十多天，但因農民搶種，農政單位估計目前新種的蒜頭已超種約500公頃，雲林縣農業處呼籲蒜農不要一味搶種，否則到明年量多崩盤，供需失調，吃虧還是農民。

今年因疫情影響使得許多進口蒜頭在海關卡關，造成國內蒜頭供不應求，價格飆漲，雲林是國內蒜頭主產地，果菜市場每公斤拍賣價還一度飆破300元，目前則已回跌，但仍維持每公斤170至200元。

受高價創新高影響，雲林不少農民看好明年蒜價仍維持高檔，紛紛搶種，從上月初就有不少人開始播種，農民林勝添說，近幾月來蒜頭很貴，蒜種每公斤也都要200元左右，所幸大家都有庫存的蒜種，所以才會提早搶種，就希望在明年「搶頭香」，高價期可先採收上市。

雲林縣莿桐農會總幹事張鈺萱表示，據農委會初步調查所掌握訊息，目前全省蒜頭種植面積已經超種約500公頃，播種期還有10多天，如果超種面積以此速度持續增加，將為明年蒜價帶來隱憂，不可不防。

張鈺萱指出，蒜價每年起起落落，今年的蒜種價格比往年高，相對成本也高，種植前應先考慮清楚，隨時上網掌目前的種植面積，免得盲目搶種到頭來吃還是自己。

但曾姓蒜農等人則認為，很 多人都認為今年有疫情，明年也會有疫情，明年進口蒜也同樣可能被卡關，所以預測蒜價應會不錯，所以有人才抱著賭一賭的心態搶種，不過以他們種蒜多年經驗，今年連蒜種的價格都超過100元，成本實在太高，一旦明年豐收，到時必將會血本無歸，所以他們保守選擇，不敢種太多。

雲林縣農業處表示，全國每年種蒜面積約5000公頃，雲就就佔4510公頃，到目前雲林種植面積統計雖還沒截止，但初估已比去年同期增約1成左右，呼籲農民最好掌握好農情資訊。

蒜價創新高，國內產蒜最大的雲林農民紛紛搶種，農政單位呼籲大家最好掌握農情，以免血本無歸。記者蔡維斌／攝影
蒜價創新高，國內產蒜最大的雲林農民紛紛搶種，農政單位呼籲大家最好掌握農情，以免血本無歸。記者蔡維斌／攝影
蒜價創新高，國內產蒜最大的雲林農民紛紛搶種，農政單位呼籲大家最好掌握農情，以免血本無歸。記者蔡維斌／攝影
蒜價創新高，國內產蒜最大的雲林農民紛紛搶種，農政單位呼籲大家最好掌握農情，以免血本無歸。記者蔡維斌／攝影

農民 疫情 海關

延伸閱讀

抗缺工！ 東勢農會力推省工農業 蒜頭播種採收規格化

國寶青花瓷景觀斜張橋蒜頭大橋 新地標農曆年前通車

公平會調查蒜頭有無聯合漲價 一個月提報告

蒜頭漲價竟是今年少進口1.5公噸 輔導轉運第三國清理

相關新聞

台灣豬證明標章4道防偽 11月申請起跑12月試辦

農委會今公布「台灣豬證明標章」，總共4種樣式符合商家張貼需求，更有4道防偽設計，農委會主委陳吉仲說表示，11月起開放具商...

新台東故事館 再續誠品未竟之夢

今年受疫情影響，誠品已經收掉10間書店，其中以台東店跟敦南店的關閉，引發最多討論與迴響。

廢棄口罩堆出全台萬噸垃圾 減塑會是解方？

多國海邊出現大量廢棄口罩，以及野生動物遭口罩纏繞的駭人景象，開始讓人注意口罩衍生的諸多問題。

賣電子煙給未成年要罰 桃園自治條例今三讀通過

桃園市電子煙危害防制自治條例今天經市議會三讀通過，條文規定未成年者不得吸食，違者須接受戒菸教育，另也不得供應、交付、販賣...

悼作家七等生：大家都下交流道 他卻踩了油門

10月24日，台灣重要的小說家七等生逝世。各個媒體與訪談在追思之餘，也以「現代主義」來定位他的小說成就。確實，七等生是台灣小說家當中，最致力追求現代主義美學的作家之一。他的小說文字晦澀，思路跳躍甚至情節違逆常理，完全符合大眾「現代主義＝看不懂」的印象。

蒜價創新高全國已超種500公頃 農會籲掌握農情勿搶種

今年蒜頭價格創歷年新高，每公斤高達300多元，儘管距種蒜結束尚有十多天，但因農民搶種，農政單位估計目前新種的蒜頭已超種約...

台北國際旅展疫情下逆風登場 國內旅遊成焦點

2020台北國際旅展今天於南港展覽館登場，今年受到新冠肺炎疫情影響規模不若以往，少了許多各國觀光局參展，國內旅遊反成注目...

男罹膀胱癌2期需全切除膀胱 免疫治療增保留膀胱機會

70歲劉姓男子因出現血尿驚覺不對勁，就醫發現罹患膀胱癌第二期，且因腫瘤位置靠近膀胱根部，並侵犯到肌肉層，原本已無法進行膀...

影／生物天敵量產取得重大突破 幼蟲個個住「獨居房」

昆蟲也能自動化生產！行政院農委會苗栗區農業改良場致力推動國內天敵生物防治，4年前與台大生物機電學系特聘教授江昭皚合作，共...

騎單車進旅展！雄獅旅遊宣示轉型 「欣女孩」出列

年度觀光旅遊盛事「2020台北國際旅展」今日開展，上午展區最吸睛畫面，是最新女子團體「欣女孩」簇擁著官員「騎單車」進場，...

男友謊稱加班卻去狂歡 女友「心碎」險面臨喪命風險

傷心過度心碎，真的可能面臨喪命風險。32歲的莉莉（化名）被男友欺騙中秋節得加班，無法與她共度佳節，後來發現男友根本沒在加...

疝氣術後別躺太久 北醫附醫研究找出返回職場時間點

台灣每年約有4萬多名患者，接受疝氣手術治療，但術後到底要休養多久，是臨床醫師常被詢問的問題；台北醫學大學附設醫院蒐集12...

熱門新聞

情侶AA制男摸半天只掏出54元 女友怒：故意拿錢速度慢

雙颱共舞！「閃電」颱風生成路徑恐往這 明冷空氣報到

噁！台中人氣早餐豬血湯 被突擊檢查這樣來

北捷文湖線跳電搶修中列車延誤 啟動公車接駁人潮塞爆

心理測驗／她在咖啡店還是公司？ 測驗你對現實滿足程度

閃電颱風路徑變數大 彭啟明：有機會發展成大又強颱風

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。