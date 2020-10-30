蒜價創新高全國已超種500公頃 農會籲掌握農情勿搶種

今年蒜頭價格創歷年新高，每公斤高達300多元，儘管距種蒜結束尚有十多天，但因農民搶種，農政單位估計目前新種的蒜頭已超種約500公頃，雲林縣農業處呼籲蒜農不要一味搶種，否則到明年量多崩盤，供需失調，吃虧還是農民。

今年因疫情影響使得許多進口蒜頭在海關卡關，造成國內蒜頭供不應求，價格飆漲，雲林是國內蒜頭主產地，果菜市場每公斤拍賣價還一度飆破300元，目前則已回跌，但仍維持每公斤170至200元。

受高價創新高影響，雲林不少農民看好明年蒜價仍維持高檔，紛紛搶種，從上月初就有不少人開始播種，農民林勝添說，近幾月來蒜頭很貴，蒜種每公斤也都要200元左右，所幸大家都有庫存的蒜種，所以才會提早搶種，就希望在明年「搶頭香」，高價期可先採收上市。

雲林縣莿桐農會總幹事張鈺萱表示，據農委會初步調查所掌握訊息，目前全省蒜頭種植面積已經超種約500公頃，播種期還有10多天，如果超種面積以此速度持續增加，將為明年蒜價帶來隱憂，不可不防。

張鈺萱指出，蒜價每年起起落落，今年的蒜種價格比往年高，相對成本也高，種植前應先考慮清楚，隨時上網掌目前的種植面積，免得盲目搶種到頭來吃還是自己。

但曾姓蒜農等人則認為，很 多人都認為今年有疫情，明年也會有疫情，明年進口蒜也同樣可能被卡關，所以預測蒜價應會不錯，所以有人才抱著賭一賭的心態搶種，不過以他們種蒜多年經驗，今年連蒜種的價格都超過100元，成本實在太高，一旦明年豐收，到時必將會血本無歸，所以他們保守選擇，不敢種太多。