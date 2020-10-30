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台灣豬證明標章4道防偽 11月申請起跑12月試辦

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
農委會主委陳吉仲今說明台灣豬標章的四道防偽設計。記者葉冠妤／攝影
農委會主委陳吉仲今說明台灣豬標章的四道防偽設計。記者葉冠妤／攝影

農委會今公布「台灣豬證明標章」，總共4種樣式符合商家張貼需求，更有4道防偽設計，農委會主委陳吉仲說表示，11月起開放具商業登記或稅籍登記的餐飲場所、食品與販售業都可上網申請，預計11月第4周開始寄送，12月試辦統一張貼標章，估約15萬家符合申請資格。農委會後續也會進一步針對進口加工肉品、冷凍豬肉品的高風險業者加強稽查。

陳吉仲表示，台灣豬標章共有4種樣式，可供業者跟商家依需求選擇；且為避免標章偽冒，農委會也委由財政部印刷廠利用變色油墨、局部上光、微縮文字及螢光油墨方式進行4道防偽設計，分別為輕轉標章豬鼻子會由「綠色轉紫色」、台灣圖騰「浮凸感」、台灣豬中文字使用放大鏡可見「Taiwan Pork」字樣及紫外線照射顯現「Taiwan」字樣提供分辨。

陳吉仲說，11月開始，只要是具有商業登記或稅籍登記店家，都能上台灣豬證明標章申請網（https://taiwanpork.naif.org.tw）線上辦理，需提供工商憑證或自然人憑證身份確認、填寫店家資料、同意使用切結及契約書、上傳肉品來源證明資料，之後會由中央畜產會審核，通過後即會寄送標章，標章申請網同時也會以地圖顯示店家位置及資訊，提供民眾查詢。

陳吉仲指出，台灣豬證明標章授權使用契約效期為3年，期滿提出續約申請得再延長3年，農委會與中央畜產會等各級主管機關也會展開聯合稽查，特別針對進口冷凍豬肉、豬肉加口品等高風險業者加強稽查，若查到使用進口豬卻張貼台灣豬標章，依照食安法以標示不實處理，罰4萬到400萬元。

陳吉仲說，之後使用國產豬的店面跟商家，11月申請台灣豬標章後，就能確保所有養豬農民辛苦生產的高品質豬肉可以給所有消費者，消費者不用擔心，看標章就清楚了。他另指出，為了做好標示，今年進口豬比去年同期減少了3成3，希望標章推行後，國產豬的是產率能從9成提升9成5。

對於陳吉仲昨天立法院時說，若全部的豬跟牛都要求萊克多巴胺零檢出，「我想不只牛排館，牛肉麵店呢？」今天會後，有記者詢問陳吉仲喜歡哪家牛肉麵店或牛排館？陳吉仲答，他跟太太都不吃牛，他家裡賣水牛的時候都在哭。

陳吉仲 農委會 肉品

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