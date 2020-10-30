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影／生物天敵量產取得重大突破 幼蟲個個住「獨居房」

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
基徵草蛉的成蟲。記者胡蓬生／攝影
基徵草蛉的成蟲。記者胡蓬生／攝影

昆蟲也能自動化生產！行政院農委會苗栗區農業改良場致力推動國內天敵生物防治，4年前與台大生物機電學系特聘教授江昭皚合作，共同開發全國首創的天敵昆蟲「基徵草蛉」智慧化生產技術，現已完成昆蟲量產模組的測試與優化，並獲得國內2項發明專利，在國內生物天敵防治技術取得重大突破。

苗栗區農業改良場生物防治分場今天上午舉辦天敵昆蟲智慧生產驗證基地揭牌及成果發表會，研發團隊在基徵草蛉的培育飼養過程中，設計讓牠們住「獨居房」，並開發出防止相互攻擊，歷經多年心血，終於取得基徵草蛉智慧化生產技術的重大突破。

苗栗改良場指出，基徵草蛉為蚜蟲、粉蝨、木蝨、葉蟎及介殼蟲等小型害蟲的天敵，研發商品廣受農民歡迎，但以往生產仰賴人工飼育，生產成本高，雖有固定的使用客群，但也因高售價限制了田間大量推廣應用。這次開發的草蛉智慧化生產模組，具有大幅提升飼養效率、生產穩定度高及生產成本低的優點，可節省50%飼料量、降低80%人力投入及70%的生產成本。

此外，透過空間利用效率的提升及物聯網雲端智慧監控等，可連接生產端及客戶端預先設定生產排程，並依生產需求擴充模組達到量產昆蟲的成效，這項技術讓草蛉生產成本大幅降低，不但有助擴大天敵昆蟲的生產規模，並使農藥減量更有實現的可能。

研發團隊指出，基徵草蛉的幼蟲會攻擊、食用蚜蟲、粉蝨、木蝨、葉蟎及介殼蟲等小型害蟲，但牠們自己也會相互攻擊，因此開發基徵草蛉大量培育的技術時，特別研發獨居式幼蟲飼養盤，配合精準餵食設備，讓幼蟲存活率可提高到90％。

苗栗區農業改良場生物防治分場今天上午舉辦天敵昆蟲智慧生產驗證基地揭牌及成果發表會。記者胡蓬生／攝影
苗栗區農業改良場生物防治分場今天上午舉辦天敵昆蟲智慧生產驗證基地揭牌及成果發表會。記者胡蓬生／攝影
苗栗區農業改良場生物防治分場今天上午舉辦天敵昆蟲智慧生產驗證基地揭牌及成果發表會。記者胡蓬生／攝影
苗栗區農業改良場生物防治分場今天上午舉辦天敵昆蟲智慧生產驗證基地揭牌及成果發表會。記者胡蓬生／攝影
苗栗農改場致力推動國內天敵生物防治，4年前與台大生物機電學系特聘教授江昭皚合作，共同開發全國首創的天敵昆蟲「基徵草蛉」智慧化生產技術。記者胡蓬生／攝影
苗栗農改場致力推動國內天敵生物防治，4年前與台大生物機電學系特聘教授江昭皚合作，共同開發全國首創的天敵昆蟲「基徵草蛉」智慧化生產技術。記者胡蓬生／攝影
苗栗農改場致力推動國內天敵生物防治，4年前與台大生物機電學系特聘教授江昭皚合作，共同開發全國首創的天敵昆蟲「基徵草蛉」智慧化生產技術。記者胡蓬生／攝影
苗栗農改場致力推動國內天敵生物防治，4年前與台大生物機電學系特聘教授江昭皚合作，共同開發全國首創的天敵昆蟲「基徵草蛉」智慧化生產技術。記者胡蓬生／攝影
苗栗區農業改良場生物防治分場今天上午舉辦天敵昆蟲智慧生產驗證基地揭牌及成果發表會。記者胡蓬生／攝影
苗栗區農業改良場生物防治分場今天上午舉辦天敵昆蟲智慧生產驗證基地揭牌及成果發表會。記者胡蓬生／攝影
基徵草蛉的幼蟲會獵食蚜蟲、粉蝨、木蝨、葉蟎及介殼蟲等小型害蟲。記者胡蓬生／攝影
基徵草蛉的幼蟲會獵食蚜蟲、粉蝨、木蝨、葉蟎及介殼蟲等小型害蟲。記者胡蓬生／攝影
基徵草蛉的幼蟲會獵食蚜蟲、粉蝨、木蝨、葉蟎及介殼蟲等小型害蟲。記者胡蓬生／攝影
基徵草蛉的幼蟲會獵食蚜蟲、粉蝨、木蝨、葉蟎及介殼蟲等小型害蟲。記者胡蓬生／攝影

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