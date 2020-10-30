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騎單車進旅展！雄獅旅遊宣示轉型 「欣女孩」出列
年度觀光旅遊盛事「2020台北國際旅展」今日開展，上午展區最吸睛畫面，是最新女子團體「欣女孩」簇擁著官員「騎單車」進場，這是雄獅旅遊宣示轉型，除了是展場旅行業者規模最大，也呼應將迎向「2021自行車旅遊年」。共同參與宣示的有交通部常務次長祁文中、交通部觀光局長張錫聰、台灣觀光協會會長葉菊蘭、雄獅集團董事長王文傑，以及締造台灣自行車「birdy」傳奇的太平洋自行車董事長林正義。
雄獅集團董事長王文傑表示，台灣素有「自行車王國」的美譽，也有許多享譽國際的自行車品牌。未來自行車可結合鐵道、 巴士、郵輪等多元交通工具，除了讓行程更深入，同時也兼具樂趣、健康與環保，自行車旅遊將是疫情期間全球的旅遊趨勢，未來更期待有更多海外旅客來台騎乘自行車，體驗不一樣的台灣之美。
雄獅旅遊也在旅展設立「自行車專屬展示區」，同時配置千輛市價約6萬元的高端品牌自行車款、規劃超過百款單車主題特色遊程。其中不乏千元有找的商品，像是「南投漫遊車埕小鎮集集單車走讀1日(台中出發)」旅展優惠價899元起，「喔熊帶路單車遊峨眉湖客家體驗1日」旅展價999元等，也推出史無前例的「自行車環島台北出發9日」29,900元起。
雄獅旅遊2012年就成立「欣單車」運動社群，除了舉辦過千人以上單車活動、上百場全台各地百人約騎活動，2015年還組織雄獅女子團體「欣女孩」，培育熱愛運動的女孩們，使他們成為推廣單車運動的達人，為粉絲帶路、領團前往國內外各項運動旅遊主題之旅。
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