賣電子煙給未成年要罰 桃園自治條例今三讀通過

桃園市電子煙危害防制自治條例今天經市議會三讀通過，條文規定未成年者不得吸食，違者須接受戒菸教育，另也不得供應、交付、販賣電子煙或與電子煙相關器物給未滿18歲者，或強迫、引誘或以其他方式使孕婦吸食電子煙者，依法可處1萬元至5萬元罰鍰。主辦機關桃園市衛生局指出，三讀通過後，市府將報經行政院核定後公布。

根據國民健康署青少年吸菸行為調查結果發現，桃園市2019年國中電子煙吸食率1.9%，雖低於全國2.5％，但高中職生電子煙吸食氯10.4%，幾乎高出全國平均10.4%快1倍，為保護青少年健康，市府主動著手訂定電子煙危害防制自治條例，加強規範。

市府衛生局健康促進科科長林幸慧說，不論是傳統紙菸或電子煙都含尼古丁，吸食會成癮，且使用電子煙恐產生一級致癌物如甲醛、乙醛，以及亞硝胺、丙二醇等超過41種危害物質，且孕婦使用電子煙也會影響胎兒肺部發育，對人體健康危害不得不慎。

市府衛生局指出，電子煙是全球新興健康危害議題，2017年菸害防制法修正草案中亦有增訂禁止輸入、販賣、廣告及於公共場所使用電子煙規定，為填補菸害防制法修正完成前空窗期，參考相關法規與專家意見後，擬定電子煙危害防制自治條例共11條。

桃園市電子煙危害防制自治條例說明，電子煙為能釋放煙霧、蒸氣或其他氣膠供人以類似吸食菸品方式使用的電子裝置，其中第6條也規範禁止所有禁菸場所使用電子煙，違者可處2000元以上、1萬元以下罰鍰，桃園市衛生局今年11月5日將擴大禁煙場所，包含連鎖便利商店、咖啡店及速食店之騎樓及庇廊都不能吸菸，11月5日起將全面開罰。