疝氣術後別躺太久 北醫附醫研究找出返回職場時間點

台灣每年約有4萬多名患者，接受疝氣手術治療，但術後到底要休養多久，是臨床醫師常被詢問的問題；台北醫學大學附設醫院蒐集12年，執行腹腔鏡疝氣手術的案例，發現術後一周內重返職場的患者，較少發生慢性疼痛，且更有利於傷口癒合；不過，工作性質屬於「重度勞力」者，仍建議三個月後再重返職場。

疝氣係指腹腔內的臟器受到腹部壓力的影響，位移至不正常的位置，多數患者需要透過手術改善，不過術後常會有患者擔心休息不夠，會不會增加復發風險？

台北醫學大學附設醫院泌尿科主任蔡曜州分析2008年到2019年，總計506例施行腹腔鏡疝氣手術的案例，將患者分為兩組比對，一組為術後一周返回職場、一組為術後一周後返回職場，發現提早於一周內恢復正常工作並不會增加腹股溝疝氣的復發機率。

蔡曜州說，接受腹腔鏡疝氣手術並提早返回職場的民眾，較少發生慢性疼痛，應與術後及早活動可刺激傷口血液循環和血管新生成，有利傷口癒合，且早期活動也可刺激組織再生，並進一步防止人工網膜對神經的刺激，從而減輕慢性疼痛。

不過，患者從事的職業若是「重度勞動力」者，則不建議一周內返回職場，如從事建築工、搬運工、賣場粗工及重機械工等，蔡曜州表示，過度負重仍有導致疝氣復發的疑慮，建議術後三個月內不要負重超過15公斤，三個月後才可以恢復正常負重工作。

一般從事輕度至中度體能勞動工作的患者，如廚師、電子作業員、清潔工、農場工作及負重不超過 15公斤的勞動者，術後約一周即可恢復正常工作。