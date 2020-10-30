早衰弱肌會短命 國衛院找出致命原因在體溫調節

大家常聽到的肌少症(sarcopenia)、衰弱症(frailty)等病症，共同特徵也是骨骼肌肉的質量和功能喪失，肌肉量過少容易造成短命，國家衛生研究院找出致命原因，衰弱肌肉產熱功能不佳，小鼠體溫不恆定，如常感到寒冷而發抖，代謝功能漸喪失，影響器官允運作，導致壽命縮短。

國家衛生研究院生技與藥物研究所副研究員紀雅惠說，動物肌肉除了具有支撐身體功能、展現「力與美」曲線以外，事實上也是人體最大的產熱、新陳代謝及內分泌器官。年輕男性肌肉約占體重45%、女性35%。肌肉功能衰老程度也與身體老化息息相關，但是背後機制仍不清楚。

其研究團隊透過基因工程方法早衰蛋白導入小鼠肌肉細胞，發現肌肉收縮與舒張是動物產熱最大器官，早衰蛋白會降低肌肉量，進而改變體溫恆定以及能量的代謝，一般小鼠可活2年，早衰小鼠最多只能活3個月。此成果今年2月發表於國際細胞老化研究頂尖期刊《Aging Cell》。

紀雅惠說，早衰蛋白是造成早衰症的突變基因，早衰症是一種罕見的先天遺傳性疾病，造成早衰症的主因是由於核纖層蛋白A(lamin A)因為突變所產生的早衰蛋白(progerin)而導致。此外，早衰症患者身體的老化速度約為正常人的八倍，主要症狀有肌肉減少、心血管疾病等等。

紀雅惠進一步解釋，這次研究發現負責肌肉產熱相關、作為恆溫保護機制的肌脂蛋白在早衰小鼠的肌肉中會大量表現，造成肌肉細胞內鈣離子失去平衡，影響體溫調節與代謝等功能，導致小鼠壽命縮短，顯示肌肉功能衰老程度、肌肉產熱功能與壽命相關。

紀雅惠說，肌肉衰老自然影響產熱功能，人們50歲後，男性肌肉每年流失1％、女性流失0.5％，尤其女性本身沒有多少肌肉量可流失，雖無法改變肌肉衰老的現況，但可透過肌肉數量保持功能，建議50歲以前建立肌肉量、50歲後持續運動維持肌肉量。

紀雅惠表示，這次的研究結果也發現的肌肉會過度利用肌肉顫慄來產生熱能以維持生理恆定，對於肌肉功能衰弱的患者或長輩，尤其冬天將至，切勿時常處在失溫發抖狀態，以免影響代謝功能及全身器官，建議可以提供溫暖的環境來達到一定的保護效果。