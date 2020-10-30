台北旅展今開幕！林務局推34條超值山林遊程

為期4天的「2020ITF台北國際旅展」今在南港展覽館展開，其中，由農委會林務局籌劃的「國家森林館」也熱鬧登場，向旅客推廣台灣森林「夜觀漫遊」、「花季饗宴」、「林鐵行旅」與「森林健行」共34條森林遊程，原價1200元的太平山夢幻翠峰湖健行一日遊，旅展價只要499元。林務局指出，這次旅展結合13家旅行業者推出展場限定的超值優惠方案，首日就吸引人潮搶購。

農委會副主委黃金城表示，台灣擁有面積超過國土60%的森林，具豐富自然景觀和生態資源，這次「國家森林館」濃縮台灣豐富多樣的森林生態遊程，讓參觀者親身體驗台灣山林多種樣貌與生態，參觀動線從「健行」開始，走進由山蘇、金毛杜鵑、觀音蓮等近10種常見植物交織成的林間步道，感受清新氛圍；接著，以等比實物設計而成的阿里山小火車造型景牆，模擬「阿里山林業鐵路」行駛在森林裡；一旁以環保LED燈模擬夜晚山景的「夜觀」走廊，最後以染井吉野櫻造景，讓大家感受「花季」的浪漫。

林務局說，「山在那裡，準備好就去！」是林務局在此次旅展想傳達的理念，鼓勵人們嚮往山林的同時，首要應做好萬全準備，安全走入山林，且平安歸來。展覽期間也邀請生態觀察家林青峰及旅遊部落客肉魯，透過講座分享不同角度的「親山觀點」。

林務局也結合13家旅行業者推出台灣森林「夜觀漫遊」、「花季饗宴」、「林鐵行旅」與「森林健行」34條深度森林遊程，如太平山夢幻翠峰湖健行一日遊（原價1200元、優惠價499元）、森林慢活大雪山一日遊（原價1200元、優惠價999元）、漫步觀霧森林雲端i自然二日遊（原價4450元起、第2人折1000元）、阿里山百年森鐵健行二日遊（原價2999元起、第2人折500元）。

台北國際旅展展期至11月2日，展覽詳情可上官網，有關林務局「國家森林館」相關訊息可見林務局官網 https://www.forest.gov.tw/ 。