海中不倒翁搜救艇除役進海科館 海洋職涯探索基地啟用

海中執行搜救任務近20年，號稱「海中不倒翁」的海中搜救艇RB-02除役，今天在海巡署的見證下，繼續在海科館執行海洋教育任務，海巡署艦隊分署副分署長吳金河到場。海洋職涯探索基地暨生態廚房也在今天落成啟用，從不同面向分析各個職業與海洋的連結，跳脫海事工作的刻板印象，展現海洋產業的多元性，是學子探索自己興趣的好地方。

海科館指出，RB-02屬於自動扶正艇，以執行海上人員搜救任務為主，同時又具備海上消防及拖救船隻之能力，能在海域惡劣海況下值勤，長19公尺，寬5.6公尺的尺寸。它最特別的地方在船體像不倒翁，在海面上傾倒翻覆時，能在10秒內自行翻正。

搜救艇船上還配備有水上摩托車，具高機狀性，吃水深度淺等特性，在淺灘近岸的地方，船隻搜救時會有擱淺的危險，可擴大它搜救時會有擱淺的危險，可擴大它搜救的範圍。去年釣透抽的季節，一艘滿載釣客的漁船在船上集魚燈開啟不久後，即發生火燒船的意外，火勢快速蔓延無法控制，船上船員及釣客全部跳海逃生，搜救艇接獲報案快速的抵達現場，與海巡艦艇、漁民一起將30名船員及釣客全數救起。

海洋職涯探索基地與教育部、海洋委員會和國內頂尖的大專院校共同合作，結合海科館內既有的常設展廳、教育中心、海洋研究中心；並配合8大職業主題與大學18學群所規劃出的職涯知識探索空間，從不同面向分析各個職業與海洋的連結，跳脫海事工作的刻板印象，展現海洋產業的多元性。