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海中不倒翁搜救艇除役進海科館 海洋職涯探索基地啟用

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
海中不倒翁搜救艇除役進海科館，海洋職涯探索基地啟用。圖／海科館提供
海中不倒翁搜救艇除役進海科館，海洋職涯探索基地啟用。圖／海科館提供

海中執行搜救任務近20年，號稱「海中不倒翁」的海中搜救艇RB-02除役，今天在海巡署的見證下，繼續在海科館執行海洋教育任務，海巡署艦隊分署副分署長吳金河到場。海洋職涯探索基地暨生態廚房也在今天落成啟用，從不同面向分析各個職業與海洋的連結，跳脫海事工作的刻板印象，展現海洋產業的多元性，是學子探索自己興趣的好地方。

海科館指出，RB-02屬於自動扶正艇，以執行海上人員搜救任務為主，同時又具備海上消防及拖救船隻之能力，能在海域惡劣海況下值勤，長19公尺，寬5.6公尺的尺寸。它最特別的地方在船體像不倒翁，在海面上傾倒翻覆時，能在10秒內自行翻正。

搜救艇船上還配備有水上摩托車，具高機狀性，吃水深度淺等特性，在淺灘近岸的地方，船隻搜救時會有擱淺的危險，可擴大它搜救時會有擱淺的危險，可擴大它搜救的範圍。去年釣透抽的季節，一艘滿載釣客的漁船在船上集魚燈開啟不久後，即發生火燒船的意外，火勢快速蔓延無法控制，船上船員及釣客全部跳海逃生，搜救艇接獲報案快速的抵達現場，與海巡艦艇、漁民一起將30名船員及釣客全數救起。

海洋職涯探索基地與教育部、海洋委員會和國內頂尖的大專院校共同合作，結合海科館內既有的常設展廳、教育中心、海洋研究中心；並配合8大職業主題與大學18學群所規劃出的職涯知識探索空間，從不同面向分析各個職業與海洋的連結，跳脫海事工作的刻板印象，展現海洋產業的多元性。

海洋職涯探索基地展場中設置了如3D印製打造的仿真機械魚；海底探勘的水下機器人等，展示海洋生物的奧妙與海洋科技的進步。並且也展示有國家實驗研究院海研五號模型船，讓參觀民眾們認識這艘噸位數僅次於國軍達觀號測量艦的大噸位研究船，了解研究船在台灣周邊海域的分析工作內容。

海中不倒翁搜救艇除役進海科館，海洋職涯探索基地啟用。圖／海科館提供
海中不倒翁搜救艇除役進海科館，海洋職涯探索基地啟用。圖／海科館提供
海中不倒翁搜救艇除役進海科館，海洋職涯探索基地啟用。圖／海科館提供
海中不倒翁搜救艇除役進海科館，海洋職涯探索基地啟用。圖／海科館提供
海中不倒翁搜救艇除役進海科館，海洋職涯探索基地啟用。圖／海科館提供
海中不倒翁搜救艇除役進海科館，海洋職涯探索基地啟用。圖／海科館提供
海中不倒翁搜救艇除役進海科館，海洋職涯探索基地啟用。圖／海科館提供
海中不倒翁搜救艇除役進海科館，海洋職涯探索基地啟用。圖／海科館提供
海中不倒翁搜救艇除役進海科館，海洋職涯探索基地啟用。圖／海科館提供
海中不倒翁搜救艇除役進海科館，海洋職涯探索基地啟用。圖／海科館提供
海中不倒翁搜救艇除役進海科館，海洋職涯探索基地啟用。圖／海科館提供
海中不倒翁搜救艇除役進海科館，海洋職涯探索基地啟用。圖／海科館提供

海巡署 海科館

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