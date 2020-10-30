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肌肉量少恐短命 國衛院研究：體溫是關鍵原因

中央社 / 台北30日電

肌肉量少的「弱雞」當心了，國衛院最新研究發現，肌肉量少、衰弱的小鼠由於體溫較低，壽命也明顯比一般小鼠短，呼籲可透過維持肌肉量或加強保暖降低影響，研究成果登國際期刊。

國家衛生研究院今天上午召開記者會公布這項研究成果，參與研究的國衛院生技與藥物研究所副研究員紀雅惠表示，肌肉不只能帶來外表的線條、美觀，也是人體最大產熱、新陳代謝、內分泌器官，年輕男性肌肉約占體重45%、女性35%。

紀雅惠指出，肌肉是身體最大的產熱、新陳代謝、內分泌器官，可以提升骨質健康並改善新陳代謝，減少糖尿病、高血壓、冠狀動脈心臟病、失智症等疾病風險，目前學界已知肌肉量與壽命長短有關，例如肌少症會增加跌倒風險，但單純肌肉少如何影響壽命，背後機轉仍不清楚。

為了找出箇中原因，國衛院研究團隊將早衰症患者突變的基因導入小鼠肌肉中，模擬人體老化後的肌少、衰弱狀況，發現相較一般小鼠壽命長達2年，早衰小鼠只能活2到3個月。進一步研究發現，早衰小鼠除了活動力比一般小鼠差，肌肉收縮、舒張的效率較差，體表溫度明顯較低，一旦移除肌肉產熱的關鍵蛋白，將加速死亡，顯示肌肉的產熱功能與壽命息息相關。

紀雅惠說，人體是恆溫的動物，肌肉量少可能影響體溫恆定，進而影響各器官運作、能量代謝等，導致壽命縮短，研究成果今年2月發表於國際細胞老化研究頂尖期刊「老化細胞」（Aging Cell）。

根據流行病學研究，人類年過50歲以後肌肉量將逐年流失，男性每年掉1%、女性約0.5%，紀雅惠指出，若不想因肌肉量少影響壽命，建議50歲之前維持多一點肌肉量，老了才有更多本錢維持較好的生理功能；若肌肉量真不足，也可以透過保暖、維持溫暖環境，達到保護效果。

器官 老化

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