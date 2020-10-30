入秋來南投看銀杏林 溪頭及大崙山都是好去處

時序入秋，台大溪頭自然教育園區最著名的百年銀杏林，逐漸換上金黃色外衣，秋天的森林顏色，漫步在林間，呼吸森林新鮮空氣帶來的芬多精，正能量將憂鬱一掃而空。

溪頭森林園區指出，這片銀杏林是東南亞面積最大，樹高超過20公尺、其中80多株樹齡95年，目前已開始換上新裝，金黃葉片隨著微風飄落，宛如黃金雨一般，隨著台大師生共同設計興建的銀杏橋，台大實驗林建議，遊客一早入園散步到銀杏林後，再去空中走廊與城堡草原區，同時可欣賞秋海棠之美。

想看銀杏林，民眾更可前往大崙山頂的銀杏森林，不僅可以看到新茶區景象，更可欣賞到廣約80公頃的銀杏樹及雲海美景，視線可以一路綿延到整個濁水溪流域外，天氣好的時候，站在自然工法施作銀杏步道上，可就近觀賞銀杏林，甚至能夠眺望台中港，讓人驚喜。