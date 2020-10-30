台中糖尿病患者爆增 議員指都是「泡芙人」惹的禍

愈來愈多「泡芙人」，外表看起來很結實，體脂肪卻偏高，台中市議員黃守達指出，肥胖是造成糖尿病原因之一，而台中2019年糖尿病已成為死因第四名，死亡人數10年來最高，建議應在各區衛生所建置「身體組成精準分析儀」，加強宣導健康減重觀念。

中市衛生局長曾梓展說，這是很好的建議，允諾明年底前，將於各衛生所建置；黃守達也提醒，每台高規格的身體組成分析儀需數十萬元，衛生局可逐步設置，並研議配套措施，提升衛教宣導功能。

黃守達拿出2010至2019年的中市主要死因數據，去年糖尿病死亡人口爆增至1285人，較2018年多219人，是10年來糖尿病死亡人口最多的一年；與其他縣市相比，中市糖尿病死亡人數結構比更是六都最高，已達7.2％，是相當嚴重的警訊，近年來又有年輕化趨勢。

議員批目前看不出中市衛生局有具體的糖尿病防治政策，相關經費闕如，今年聯合國世界糖尿病日園遊會暨點燈活動的開跑縣市，台中市糖尿病防治應更積極。