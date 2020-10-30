元旦連假離島班機 下周一開放訂位

明年元旦有三天連假，交通部民用航空局今天宣布，澎湖、金門、馬祖三離島管制航線將提供990架次，計8萬3452個座位數，並自11月2日下周一上午9時起開放訂位。

民航局說，明年元旦假期自1月1日（五）至3日（日）三天連假，規畫12月31日（四）至明年1月4日（一）為共計五天航空疏運期。

民航局說，元旦連假仍以航空旅運需求較大的澎湖、金門及馬祖等離島航線為疏運重點，各航空公司均已規畫加開班機及放大機型因應需求。在各航線運能提供方面，澎湖航線（不含澎湖-金門航線）522架次、3萬9654個座位數；金門航線370架次、3萬7028個座位數；馬祖航線98架次、6770個座位數；上述三離島航線共計提供990架次、8萬3452個座位數，後續亦將視需求狀況適時增班。

民航局說，該次元旦連假，於尖峰時段12月31日至明年1月2日台灣出發往離島方向，以及1月2日至1月4日離島出發回台灣方向機票，均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」之使用限制，使有限空運資源獲得更有效利用。

民航局說，再次提醒旅客如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，以維護自身權益。