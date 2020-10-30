笑氣列管上路！ 即日起非法提供 致死最高罰千萬
環保署今公告俗稱「笑氣」的一氧化二硫列為「毒性及關注化學物質管理法」第1個列管關注化學物質。即日起，工業用笑氣業者須逐日逐筆紀錄、網路傳輸、按月申報，並禁止在網購平台交易，若發現民眾非法持有笑氣，將處3萬到30萬元罰鍰，若致死或危害健康，更可處最高無期徒刑或7年以上有期徒刑，併科罰金最高1000萬元。
俗稱「笑氣」的一氧化二硫，因便宜且取得容易，更因不具毒品特性，未被法務部列為毒品，常見於青少年「毒趴」，併同吸食笑氣助興。
環保署毒物及化學物質局局長謝燕儒表示，笑氣的主要用途有食品、醫療及工業用，包括製作咖啡奶泡、麻醉藥劑，也常見於晶圓代工等電子半導體產業等，食品與醫療用途則由衛福部主管，工業用笑氣則由製造商向工業局申報流向，但部分不肖業者透過國內網購平台、娛樂場所等私人販售行為，導致一般民眾吸食濫用。
據了解，去年笑氣濫用案件約1、200件，今年因加強查緝，截至目前查有約600件。
謝燕儒指出，長期吸食笑氣，會影響人體維生素B12生成、血液與精神系統，造成噁心、嘔吐、缺氧，甚至引起心律不整、腦水腫、永久性精神不足和視覺系統、嗜睡、精神混亂、歇斯底里、麻木和失去意識等。
他說，今天正式公告後，實施要核可、要標示、要逐日逐筆網路紀錄、要按月申報、禁網路交易、禁無照運作「4要2禁止」管制，針對工業用笑氣，在公告前已運作的業者，即日起應逐日逐筆紀錄、網路傳輸、按月申報、禁止網購；明年5月1日前則必須取得核可文件、完成標示「限工業用、禁止吸食」字樣、備妥安全資料表及依規定添加二氧化硫。
未來查緝若發現民眾未依規定持有笑氣，將依法處3萬到30萬元罰鍰，若致人於死或危害人體健康，更可處最高無期徒刑或7年以上有期徒刑，併科罰金最高1000萬元。值得注意的是，若透過網購、郵購，平台業者也有責任，將處以6萬元到30萬元，並按次處罰。
謝燕儒強調，11月起，環保署也將會同經濟部、衛福部及警政單位等跨部會聯手管制，優先查緝對象及場域包括高壓氣體輸入廠商、製造販售購買及貯存的重點廠商、警政單位臨檢查緝目的外笑氣者。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言