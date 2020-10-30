交通部祭類出國2.0 桃機起飛可挑任1機場降落

有鑑於國外新冠肺炎疫情仍然相當嚴峻，我國現階段仍採邊境風險嚴管政策，為能於守護國人健康下提供國人旅遊新選擇，交通部說，繼推出國內微旅行1.0方案後，現進一步優化提出微旅行2.0方案，在與既有國內航線市場區隔下，放寬航班可在不同機場起降。

交通部說，其中起降一端為桃園機場，另一端可於台灣本島提供國際包機或航班之機場起降，並可結合地方觀光之多元性，串連飛行體驗與地方遊程，透過帶動觀光、航空及機場免稅商店等產業振興發展，協助相關產業度過疫情困境。因相關方案內容涉及防疫措施，已提送中央疫情指揮中心審議。

交通部說，為能在防疫優先的前提下活絡航空及觀光相關產業，交通部長林佳龍指示民航局及桃園機場公司於7月即超前部署，會同航空公司及海關、證照查驗、檢疫與安檢等通關單位研議國內微旅行專案航班方案，在同一機場起降原則下，透過提供獨特飛航遊程、限定餐飲與折扣免稅品吸引旅客參與，同時對國人健康安全把關更是滴水不漏，包括執行出境旅客與專機旅客分流、加強航空器與機場清潔消毒等各項防疫措施。

交通部說，微旅行推出後市場反應熱烈，自8月起推行以來，已飛航27班次，參與旅客共計5138人次。鑑於我國邊境持續嚴管，為能進一步創新及豐富微旅行內容，並帶動地方觀光產業發展，林佳龍特別指示民航局及桃園機場公司，邀集航空公司及相關通關單位研議推出微旅行2.0進階版，在與既有國內航線市場區隔下，放寬航班可在不同機場起降，其中起降一端為桃園機場，另一端可於台灣本島提供國際包機或航班之機場起降。未來可將既有微旅行獨特的飛航體驗，進一步鏈結地方觀光遊程，預期將可再次帶動熱潮。

交通部說，自新冠肺炎疫情發生後，交通部除及時給予業者相關紓困措施，以解業者燃眉之急，並積極協助業者開拓藍海市場，透過振興方式協助業者度過疫情難關，交通部除已將微旅行2.0方案提送中央疫情指揮中心審議，後續亦將協助航空公司與地方政府、觀光業者共同合作包裝更具特色之旅遊行程，讓旅客在體驗微旅行之飛航活動外，亦能感受國內各地獨具特色之風土文化、人文活動與特色美食，透過一次遊程多元體驗，提供國人旅遊新選擇，帶給旅客最佳的服務品質，並進一步促進國內觀光、航空及機場免稅商店相關產業發展。

交通部航政司說，原本類出國規定要同點起降，這次進一步推出不同點進出，是雙向的，可以讓南部的人來北部玩，北部的也可以去南部。預期因為民眾選擇更多了，會比類出國1.0有更好的效果。

航政司說，初步規畫單趟飛行時間要3小時以上，單程票價5500元。除了在天空上會導覽，到了在地還會有行程。以高雄來說，可能安排遊河、夜市、吃在地美食甚至住一晚等行程，民眾一旦參加新版類出國，不只可以搭飛機，還能有在地體驗，是雙重的享受。