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科技煙火秀無人機群飛明晚嘉義縣表演 試飛閃亮夜空
嘉義縣政府規畫利用閒置台體大嘉義校區，打造成為無人機產業園區，明晚台灣希望創新公司將在縣治原台灣燈會場地，進行300架無人機群飛表演，希望創新團隊昨晚在縣治順利測試升空50架群飛，無人機群飛圖形燈光璀燦，閃亮夜空，讓人驚豔。
台灣希望創新公司在台南市，由航太博士、南臺科大電子系助理教授李志清創立，以厚實技術基底，實現本土無人機群飛展演，今年先後完成故宮南院暑假大型無人機群飛，以及台南國慶煙火無人機群飛表演，挑戰400架群飛成功。
希望創新團隊由一群年青擁有理工、電子、航太、資訊等各專業領域人才組成，完成一次次大型無人機群飛展演，背後有堅實技術底子，從零組件設計、軟體撰寫、整機組裝等，都由團隊自行設計、寫cod、組裝完成。
「空中1分鐘、地面10年功！」李志清帶領團隊昨晚到縣治原台灣燈會會場，展開測試，一開始遇強風，經電腦連接衛星導航（GPS）、無人機，逐一測試，接著佈設50架群飛，升空變化圖形，李志清說，無人機有如機器人，裝上GPS如人腦有大腦小腦，接受指令群飛表演。
無人機用途越來越普及，縣府規畫航太與無人機產業發展，攜手中科院與台灣經濟研究、樂飛、經緯、璿元、尚皇、中光電、工研院、田屋、雷虎、以及智飛等，展示無人機在農業、物流、捕鳥、通訊、燃料電池與自主充電站等技術，明天下午舉辦無人機研討會暨創新應用與飛行展示活動，邀請中華民國飛行協會、晚間台灣希望創新進行3百架無人機群飛表演，讓民眾體驗無人機未來的多元應用。
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