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鄭明典一張圖看冷空氣來了 這原因才無感

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
台灣北邊出現點狀、排列成線的小積雲，為冷平流雲系，是冷空氣流經暖水面的特徵，所以的確有冷空氣到北台灣，只是高壓偏強、空氣相對乾燥，白天氣溫變化感受不深。圖／取自鄭明典臉書
台灣北邊出現點狀、排列成線的小積雲，為冷平流雲系，是冷空氣流經暖水面的特徵，所以的確有冷空氣到北台灣，只是高壓偏強、空氣相對乾燥，白天氣溫變化感受不深。圖／取自鄭明典臉書

中央氣象局鄭明典在臉書表示，台灣北邊出現點狀、排列成線的小積雲，為冷平流雲系，是冷空氣流經暖水面的特徵，所以的確有冷空氣到北台灣，只是高壓偏強、空氣相對乾燥，白天氣溫變化感受不深。

氣象局說，今天東北風再增強，北方的乾冷空氣也將南下影響台灣，大台北及東半部地區的降雨情況將變得更為零星，大致以多雲的天氣為主，其他地區則維持多雲到晴，午後中南部山區及高屏近山區平地有局部短暫陣雨，清晨至上午高屏沿海地區亦需留意零星降雨。

溫度方面，由於冷空氣南下，北台灣天氣會更涼一些，其他地區早晚也有涼意；各地低溫大約19至22度，沿海空曠地區可能更低一些，至於高溫部份，北部及東半部地區高溫約23至26度，中南部地區約28至30度，中南部地區日夜溫差較大，早出晚歸應注意氣溫變化適時調整穿著。

氣象局 高溫 鄭明典

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