快訊

芭芭拉史翠珊大讚台灣防疫！推文：蔡英文具真正領導力

北捷文湖線跳電搶修中列車延誤 啟動公車接駁人潮塞爆

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北捷文湖線軌道跳電 7時57分恢復正常營運

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
北捷文湖線軌道跳電，南港展覽館站至港墘站公車接駁。記者楊正海／攝影
北捷文湖線軌道跳電，南港展覽館站至港墘站公車接駁。記者楊正海／攝影

北捷文湖線上午6時50分左右傳出系統異常，許多通勤族沒有列車可搭，聚集在南港展覽館轉搭公車。站文湖線跑馬燈上顯示「系統異常」。北捷表示，文湖線軌道跳電，目前港墘站至動物園站實施列車局部營運，7時57分恢復正常營運。

因發生在上班時間，許多人為了趕上班紛紛轉乘公車。北捷表示，06:50文湖線南港展覽館站往南港軟體園區站間方向，因軌道發生跳電情形，行控中心依照SOP實施港墘站至動物園站列車局部營運。

北捷指出，車輛、軌道、供電維修人員正在現場處理中，目前已排除，於7時57分恢復正常營運，目前班距調整中。

北捷指出，處理期間，港墘站到動物園站單線雙向運轉服務，並啟動南港展覽館站到港墘站公車接駁，至於異常原因，將於收班後詳查。

北捷 文湖線

延伸閱讀

北捷文湖線軌道跳電 南港展覽館站至港墘站公車接駁

北環段捷運站設在工廠旁 500名廠家代表抗議有問題

中捷8成主管來自北捷 議員：中捷成北捷子公司？

貓纜動物園站旅客從頂樓墜落 北捷：購票卻未搭乘

相關新聞

史上第二多10月颱 吳德榮：關注閃電颱風是否影響台灣

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，第19號颱風天鵝在菲律賓東方海面，向西進行，將通...

從《大佛普拉斯》到《同學麥娜絲》男人40後是Plus或minus？

電影《同學麥娜絲》還未上映，2支前導預告片就吸引了近百萬觀看次數，網友的評語是：「笑著笑著就哭了。」這是導演黃信堯獨特的電影表達方式，搞笑，卻帶著辛酸。他的人生滋味，是否也如此？

北捷文湖線跳電搶修中列車延誤 啟動公車接駁人潮塞爆

上班、上課民眾請留意，及早避開。台北捷運文湖線南港展覽館站往南港軟體園區站間方向，六點五十分因軌道發生跳電，目前港墘站至...

閃電颱風路徑變數大 彭啟明：有機會發展成大又強颱風

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書粉專「氣象達人彭啟明」表示，日本氣象廳昨天凌晨發布19號颱風天鵝生成，昨晚發布20號颱風閃...

北捷文湖線軌道跳電 7時57分恢復正常營運

北捷運文湖線上午6時50分左右傳出系統異常，許多通勤族沒有列車可搭，聚集在南港展覽館轉搭公車。站文湖線跑馬燈上顯示「系統...

台鐵推早享優惠！45班自強號最低6折 適用班次看這

為提供旅客更優質及優惠的旅運服務，台鐵局宣布精選45班自強號列車推出「早享優惠方案」，自12月1日起（含當日）凡於乘車日...

鄭明典一張圖看冷空氣來了 這原因才無感

中央氣象局長鄭明典在臉書表示，台灣北邊出現點狀、排列成線的小積雲，為冷平流雲系，是冷空氣流經暖水面的特徵，所以的確有冷空...

北捷文湖線軌道跳電 南港展覽館站至港墘站公車接駁

北捷運文湖線上午6點50分左右傳出系統異常，許多通勤族沒有列車可搭，聚集在南港展覽館轉搭公車。站文湖線跑馬燈上顯示「系統...

跳脫刻板框架 台電總管理處勇奪公共藝術獎「卓越獎」

文化部第七屆公共藝術獎29日舉辦頒獎典禮，台灣電力股份有限公司總管理處勇奪「卓越獎」，「評審特別獎」則由交通部高工局桃園...

新藥給付／健保限縮 不利新藥試驗

「我們不是沒有核准新藥，而是納入健保時間從一年延長到三、五年，這段空窗期民眾幾乎用不起新藥。」台大癌醫中心醫院院長楊志新...

新藥給付／部分負擔 落實使用付費

健保如何改革，民眾才有機會使用到最新醫療？癌症希望基金會董事長、基隆長庚血液腫瘤科主治醫師王正旭建議，政府應回歸全民健保...

新藥給付嚴 患者抗癌 經濟休克

癌症是國人頭號殺手，科技進步，新藥上市，但因健保給付條件嚴格，許多患者無法及時使用新藥。衛福部目前正討論健保財務改善政策...

熱門新聞

雙颱共舞！「閃電」颱風生成路徑恐往這 明冷空氣報到

全聯超級周年慶30日開跑 超過300款商品買1送1線上同享

全聯超級周年慶明開跑 逾300項商品買1送1

面試高分過3關卻仍遭淘汰 她一聽理由氣炸

情侶AA制男摸半天只掏出54元 女友怒：故意拿錢速度慢

限量2萬盒！萊爾富再推「丹寧牛仔金屬藍」醫療口罩　開賣時間快筆記

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。