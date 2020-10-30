北捷文湖線軌道跳電 7時57分恢復正常營運

北捷運文湖線上午6時50分左右傳出系統異常，許多通勤族沒有列車可搭，聚集在南港展覽館轉搭公車。站文湖線跑馬燈上顯示「系統異常」。北捷表示，文湖線軌道跳電，目前港墘站至動物園站實施列車局部營運，7時57分恢復正常營運。

因發生在上班時間，許多人為了趕上班紛紛轉乘公車。北捷表示，06:50文湖線南港展覽館站往南港軟體園區站間方向，因軌道發生跳電情形，行控中心依照SOP實施港墘站至動物園站列車局部營運。

北捷指出，車輛、軌道、供電維修人員正在現場處理中，目前已排除，於7時57分恢復正常營運，目前班距調整中。

北捷指出，處理期間，港墘站到動物園站單線雙向運轉服務，並啟動南港展覽館站到港墘站公車接駁，至於異常原因，將於收班後詳查。