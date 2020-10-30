台鐵推早享優惠！45班自強號最低6折 適用班次看這

為提供旅客更優質及優惠的旅運服務，台鐵局宣布精選45班自強號列車推出「早享優惠方案」，自12月1日起（含當日）凡於乘車日前28日起，購買里程數達70公里以上之指定日期及班次者，將有機會訂購6折或8折優惠票價，最晚發售至乘車日前7日截止，此方案採限量發售，早買早優惠。

台鐵局表示，早享優惠方案精選包括東部幹線、西部幹線及南迴線共計45班自強號列車，以優惠方案首日12月1日乘車日為例，11月3日凌晨零時起即可訂購，每列次限量6折優惠乘車票售完後，即開放訂購限量8折優惠乘車票，售完即提前截止，恢復發售原價車票。

台鐵說，早享優惠票可透過官網、台鐡e訂通APP、車站人工售票窗口、電話語音訂票及代售通路（統一超商、全家便利商店、萊爾富便利商店及OK超商）預訂。

台鐵說，方案適用票種為全票及孩童票（愛心票、愛心陪伴票、敬老票及其他優惠專案均不適用），其他相關資訊可參閱交通部臺灣鐡路管理局官方網站：https://www.railway.gov.tw，點選旅客服務項下，早享優惠。