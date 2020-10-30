閃電颱風路徑變數大 彭啟明：有機會發展成大又強颱風

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書粉專「氣象達人彭啟明」表示，日本氣象廳昨天凌晨發布19號颱風天鵝生成，昨晚發布20號颱風閃電生成，閃電是原來2009年莫拉克颱風被除名後所產生的名稱。

他說，兩個颱風不到24小時內被命名，尤其閃電到目前結構還在發展中，有點令人訝異，這是今年10月的第七個颱風，遠較平均值3.7個幾乎多了快一倍。目前天鵝颱風距離台灣東南東方約1380公里處，天鵝也在東南東方約3000公里處，兩個颱風間距約1700公里。

彭啟明說，天鵝颱風的路徑預測上較為穩定，和前一個颱風莫拉菲很接近，周日將會接近到呂宋島南部，下周一進入南海，持續往越南方向接近，由於位置較為偏南，較少有暖濕水氣北上影響台灣東半部的天氣，而閃電颱風則較為複雜，過去的預測主要是看東亞太平洋高壓的動態，的確有東退讓颱風北上的機會，不過新的預測上，大環境的太平洋高壓，高壓勢力雖有短暫減弱東退，但仍穩固。

他表示，閃電颱風下周將會逐漸走到目前天鵝的位置，甚至更為北偏一些，然後逐步往西，有機會在呂宋島到巴士海峽附近通過，同時當天鵝進入南海後，閃電颱風的動力環境條件逐漸轉佳，有機會發展成為範圍較大及強度較強的颱風。

彭啟明說，目前許多預測雖已經收斂許多，但仍有變數，這是下周四至周六這三天，台灣天氣受影響程度的關鍵，如果是以目前多數預測的較10月前五個颱風路徑略偏北一些，在呂宋島北部或到巴士海峽通過，類似暖濕水氣北上和東北風在台灣東方海面交會發展的較大雨勢，有機會出現。大致上，閃電颱風對台灣影響程度還不確定，但須值得關注，由於發生時間已經到11月初了，可能是今年最後能否帶來豐沛水資源的最後關鍵。

今天清晨各地的低溫，北部都會較昨天略降，但都會仍有23度，空曠郊區仍有20度，東北部迎風面到宜蘭花蓮仍有短暫的偶陣雨，大致上和昨天類似。

今天下半天開始，東北風增強，會有較乾的冷空氣移入，溫度會略降，預計今天白天北部約24-25度，中南部27-30度，周六清晨北部、東北部空曠區域的郊區仍有機會出現17-18度的低溫，台北都會也略降到20-21度，主要是考慮到輻射冷卻的效應。

周六白天開始，東北風略減弱，各地溫度逐步回升，周日風向轉偏東風，陽光更加明顯，溫度回升的情況也會顯著許多，白天包括北台灣在內又會感覺變得溫暖起來。

今天高屏地區天氣穩定，空氣品質在午後有機會到達敏感族群不健康等級，周末南部，中南部天氣逐漸轉穩，也會逐漸略轉差，敏感族群要稍微留意。

中央氣象局長鄭明典在臉書表示，海上航行船隻最好避開天鵝颱風，第19號颱風天鵝的雲系很密實，範圍不算大，這種颱風還是很危險。