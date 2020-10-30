快訊

芭芭拉史翠珊大讚台灣防疫！推文：蔡英文具真正領導力

北捷文湖線跳電搶修中列車延誤 啟動公車接駁人潮塞爆

聽新聞
test
0:00 / 0:00

閃電颱風路徑變數大 彭啟明：有機會發展成大又強颱風

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
日本氣象廳昨天凌晨發布19號颱風天鵝生成，昨晚發布20號颱風閃電生成。圖／取自中央氣象局網站
日本氣象廳昨天凌晨發布19號颱風天鵝生成，昨晚發布20號颱風閃電生成。圖／取自中央氣象局網站

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書粉專「氣象達人彭啟明」表示，日本氣象廳昨天凌晨發布19號颱風天鵝生成，昨晚發布20號颱風閃電生成，閃電是原來2009年莫拉克颱風被除名後所產生的名稱。

他說，兩個颱風不到24小時內被命名，尤其閃電到目前結構還在發展中，有點令人訝異，這是今年10月的第七個颱風，遠較平均值3.7個幾乎多了快一倍。目前天鵝颱風距離台灣東南東方約1380公里處，天鵝也在東南東方約3000公里處，兩個颱風間距約1700公里。

彭啟明說，天鵝颱風的路徑預測上較為穩定，和前一個颱風莫拉菲很接近，周日將會接近到呂宋島南部，下周一進入南海，持續往越南方向接近，由於位置較為偏南，較少有暖濕水氣北上影響台灣東半部的天氣，而閃電颱風則較為複雜，過去的預測主要是看東亞太平洋高壓的動態，的確有東退讓颱風北上的機會，不過新的預測上，大環境的太平洋高壓，高壓勢力雖有短暫減弱東退，但仍穩固。

他表示，閃電颱風下周將會逐漸走到目前天鵝的位置，甚至更為北偏一些，然後逐步往西，有機會在呂宋島到巴士海峽附近通過，同時當天鵝進入南海後，閃電颱風的動力環境條件逐漸轉佳，有機會發展成為範圍較大及強度較強的颱風。

彭啟明說，目前許多預測雖已經收斂許多，但仍有變數，這是下周四至周六這三天，台灣天氣受影響程度的關鍵，如果是以目前多數預測的較10月前五個颱風路徑略偏北一些，在呂宋島北部或到巴士海峽通過，類似暖濕水氣北上和東北風在台灣東方海面交會發展的較大雨勢，有機會出現。大致上，閃電颱風對台灣影響程度還不確定，但須值得關注，由於發生時間已經到11月初了，可能是今年最後能否帶來豐沛水資源的最後關鍵。

今天清晨各地的低溫，北部都會較昨天略降，但都會仍有23度，空曠郊區仍有20度，東北部迎風面到宜蘭花蓮仍有短暫的偶陣雨，大致上和昨天類似。

今天下半天開始，東北風增強，會有較乾的冷空氣移入，溫度會略降，預計今天白天北部約24-25度，中南部27-30度，周六清晨北部、東北部空曠區域的郊區仍有機會出現17-18度的低溫，台北都會也略降到20-21度，主要是考慮到輻射冷卻的效應。

周六白天開始，東北風略減弱，各地溫度逐步回升，周日風向轉偏東風，陽光更加明顯，溫度回升的情況也會顯著許多，白天包括北台灣在內又會感覺變得溫暖起來。

今天高屏地區天氣穩定，空氣品質在午後有機會到達敏感族群不健康等級，周末南部，中南部天氣逐漸轉穩，也會逐漸略轉差，敏感族群要稍微留意。

中央氣象局長鄭明典在臉書表示，海上航行船隻最好避開天鵝颱風，第19號颱風天鵝的雲系很密實，範圍不算大，這種颱風還是很危險。

颱風 彭啟明 天氣動態

延伸閱讀

天鵝颱風生成！今明北東防雨還降溫 下周恐再有颱風

空汙境外移入 彭啟明：已經登陸北台灣

沙德爾颱風估今生成！降雨熱區看這 下周可能還有颱風

又有颱風將生成！彭啟明：有機會為台灣帶來水氣

相關新聞

史上第二多10月颱 吳德榮：關注閃電颱風是否影響台灣

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，第19號颱風天鵝在菲律賓東方海面，向西進行，將通...

從《大佛普拉斯》到《同學麥娜絲》男人40後是Plus或minus？

電影《同學麥娜絲》還未上映，2支前導預告片就吸引了近百萬觀看次數，網友的評語是：「笑著笑著就哭了。」這是導演黃信堯獨特的電影表達方式，搞笑，卻帶著辛酸。他的人生滋味，是否也如此？

北捷文湖線跳電搶修中列車延誤 啟動公車接駁人潮塞爆

上班、上課民眾請留意，及早避開。台北捷運文湖線南港展覽館站往南港軟體園區站間方向，六點五十分因軌道發生跳電，目前港墘站至...

閃電颱風路徑變數大 彭啟明：有機會發展成大又強颱風

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書粉專「氣象達人彭啟明」表示，日本氣象廳昨天凌晨發布19號颱風天鵝生成，昨晚發布20號颱風閃...

北捷文湖線軌道跳電 7時57分恢復正常營運

北捷運文湖線上午6時50分左右傳出系統異常，許多通勤族沒有列車可搭，聚集在南港展覽館轉搭公車。站文湖線跑馬燈上顯示「系統...

台鐵推早享優惠！45班自強號最低6折 適用班次看這

為提供旅客更優質及優惠的旅運服務，台鐵局宣布精選45班自強號列車推出「早享優惠方案」，自12月1日起（含當日）凡於乘車日...

鄭明典一張圖看冷空氣來了 這原因才無感

中央氣象局長鄭明典在臉書表示，台灣北邊出現點狀、排列成線的小積雲，為冷平流雲系，是冷空氣流經暖水面的特徵，所以的確有冷空...

北捷文湖線軌道跳電 南港展覽館站至港墘站公車接駁

北捷運文湖線上午6點50分左右傳出系統異常，許多通勤族沒有列車可搭，聚集在南港展覽館轉搭公車。站文湖線跑馬燈上顯示「系統...

跳脫刻板框架 台電總管理處勇奪公共藝術獎「卓越獎」

文化部第七屆公共藝術獎29日舉辦頒獎典禮，台灣電力股份有限公司總管理處勇奪「卓越獎」，「評審特別獎」則由交通部高工局桃園...

新藥給付／健保限縮 不利新藥試驗

「我們不是沒有核准新藥，而是納入健保時間從一年延長到三、五年，這段空窗期民眾幾乎用不起新藥。」台大癌醫中心醫院院長楊志新...

新藥給付／部分負擔 落實使用付費

健保如何改革，民眾才有機會使用到最新醫療？癌症希望基金會董事長、基隆長庚血液腫瘤科主治醫師王正旭建議，政府應回歸全民健保...

新藥給付嚴 患者抗癌 經濟休克

癌症是國人頭號殺手，科技進步，新藥上市，但因健保給付條件嚴格，許多患者無法及時使用新藥。衛福部目前正討論健保財務改善政策...

熱門新聞

雙颱共舞！「閃電」颱風生成路徑恐往這 明冷空氣報到

全聯超級周年慶30日開跑 超過300款商品買1送1線上同享

全聯超級周年慶明開跑 逾300項商品買1送1

面試高分過3關卻仍遭淘汰 她一聽理由氣炸

情侶AA制男摸半天只掏出54元 女友怒：故意拿錢速度慢

限量2萬盒！萊爾富再推「丹寧牛仔金屬藍」醫療口罩　開賣時間快筆記

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。