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史上第二多10月颱 吳德榮：關注閃電颱風是否影響台灣

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史上第二多10月颱 吳德榮：關注閃電颱風是否影響台灣

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
目前太平洋地區有2個颱風。圖／取自氣象局網站
目前太平洋地區有2個颱風。圖／取自氣象局網站

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，第19號颱風天鵝在菲律賓東方海面，向西進行，將通過菲律賓中部，進入南海，距台遙遠、無影響。第20號颱風閃電昨晚生成，是10月生成的第7個，亦為1984年8個颱風以來，10月生成的最多紀錄。

他表示，未來5天閃電颱風朝西北西前進。5天之後模擬路徑則進入分歧點，或從琉球東方遠海即北轉遠離，或向西經呂宋島、巴士海峽附近，進入南海；路徑有很大的不確定性，而這兩類路徑攸關是否影響台灣的天氣？其機率消長，應為持續觀察的重點。

今天逐漸轉乾，北台轉多雲，其他各地轉多雲時晴。今冷空氣最強、北台愈晚愈涼，其他地區氣溫略下降；明晨北台灣平地最低氣溫降至16度左右。今天北部17至23度、中部18至30度、南部20至31度、東部18至29度。

明天至下周一各地晴朗穩定；明天白天起冷空氣減弱，氣溫明顯回升，日夜溫差大，為秋高氣爽的天氣。下周一晚至下周四東北風增強、北台再轉濕涼；大台北及東半部轉有局部短暫雨，新竹以南仍為晴時多雲的天氣。

颱風 南海

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