跳脫刻板框架 台電總管理處勇奪公共藝術獎「卓越獎」

文化部第七屆公共藝術獎29日舉辦頒獎典禮，台灣電力股份有限公司總管理處勇奪「卓越獎」，「評審特別獎」則由交通部高工局桃園國際機場聯外捷運系統獲得青睞。

本屆「卓越獎」由台灣電力股份有限公司總管理處獲獎，喻肇青、境群國際規劃設計顧問股份有限公司、境向聯合建築事務所、豪華朗機工、張立人、王仲堃＋噪咖事務所等藝術家及團隊，分別創作出9件作品，座落於台電大樓大廳、外部場域及社區角落間，充分發揮藝術的公共性。該計畫長年與地方居民溝通、邀請參與，獲得廣泛認可及迴響，在公共藝術的各層面表現均質，獲評審團肯定。台電董事長楊偉甫表示，公共藝術不僅兼具居民溝通和參與意義，也體現企業品牌形象，讓台電跳脫以往大眾印象中的刻板僵化框架，營造歷史人文、設計美感皆備的嶄新面貌，連帶培育出地方美感。

「評審特別獎」則頒給「交通部高速鐵路工程局台灣桃園國際機場聯外捷運系統建設計畫公共藝術設置計畫-交‧感知區」，透過機場捷運A2三重站、A3新北產業園區站、A4新莊副都心站、A8長庚醫院站、A9林口站、A12機場第一航廈站、A13機場第二航廈站及A18高鐵桃園站等8站的裝置藝術串聯起交通網絡，再加上與沿線各站教育場域的參與結合，描繪出城市與遊子的關係，此外，此案的公共藝術設置也見證、代表了台灣首條機場捷運啟動的開創性時代意義，因此獲得評審青睞。

「藝術創作獎」有3案獲獎，「台鐵高雄-屏東潮州捷運化建設計畫」屏東車站公共藝術設置計畫，由交通部鐵道局南部工程處在熙來攘往的車站內，設置由藝術家撒古流‧巴瓦瓦隆創作的「太陽的孩子／父親的肩膀」，嘗試透過親子互動間的真摯情感，喚醒大眾對人情味的重視。

「台灣桃園國際機場聯外捷運系統臺北車站（A1站）公共藝術設置計畫」，則以「壯遊」為核心主題，由高田洋一、Joseph Kosuth、林壽宇及黃心健 4位國內、外藝術家發揮所長，在站體內以不同媒介進行創作，體現旅客遊子的心情並強化地域性的連結。「國立清華大學合併工程國際公共藝術設置計畫」，由西班牙藝術家Juanjo Novella打造作品「葉子」，以台灣植物為靈感，完成鏤空的紫荊葉脈雕塑，並運用鋼板雷射切割與彎折成型的效果雕塑出一萬多個孔洞，構築虛與實的視覺饗宴。

文化部長李永得表示，公共藝術獎自1999年設置以來，設置件數達4425件，投入經費逾79億元，參展的類型也更為多元，期盼持續藉由公共藝術獎的頒發，鼓勵所有投身公共藝術的公私部門及藝術家，「透過多元的公共藝術，走進民眾的生活、走進社區，改變我們的城市，讓我們的城市更有質感、更有特色」。邁入公共藝術的下一個20年，文化部也已著手進行「文化藝術獎助條例」修法，以因應公共藝術日新月異的形式及規模，希望持續與台灣的藝術家、創意人才攜手再創公共藝術的下個世代。

「文化部公共藝術獎」網站：https://publicartawards.moc.gov.tw/index/zh-tw