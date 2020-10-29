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「藍月亮」31日現身！台大新興科技媒體中心解釋原因

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
這個周六（10月31日）晚上抬頭望，可看到「藍月亮」，這是因為當天是本月第二次滿月。圖／ingimage
這個周六（10月31日）晚上抬頭望，可看到「藍月亮」，這是因為當天是本月第二次滿月。圖／ingimage

這個周六（10月31日）晚上抬頭望，可看到「藍月亮」！台大新興科技媒體中心指出，藍月亮定義為一個月中的第二次滿月，是從英文once in a blue moon翻譯而來，比喻很難得發生的事。一個月中之所以會有兩次滿月，是因為月亮盈虧的週期約為29.5天，因此若該月的第一個滿月發生在月初，月底就有機會可以看到第二次滿月。

新興科技媒體中心整理中研院天文物理所EPO計畫科學家周美吟、台北天文館助理研究員李瑾受訪內容，指出一地約二到三年可以看到一次藍月亮。但因每個月長度不一，因此出現的時間沒有固定週期。比如上次藍月亮出現在2018年3月31日，但上上次是出現在2018年1月31日，這就是因為恰巧該年的二月只有28天，所以1月與3月都有藍月亮。

該中心表示，因為時區的關係，不同地區的藍月亮時間也會不同。以這次為例，台灣的藍月亮出現在10月31日，台灣看到藍月亮時，另一時區的澳洲已經是11月1日。今年澳洲的藍月亮出現在11月30日。

至於月亮有可能變藍嗎？新興科技媒體中心說，月亮若變成藍色，是受到其他大氣因素影響，如當地有火山灰噴發或森林大火，空氣微粒可能會把紅光散射掉，導致太陽和月亮看起來都偏藍。

相較之下，「紅月亮」更常見，這起因於月全食時，地球擋在太陽與月亮之間，短波長的藍、紫色光在地球的大氣層被散射，月球只能反射波長較長的紅光，因此看起來會偏紅色。

月全食

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