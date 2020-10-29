媽祖也需要打光 新港媽祖、河樂廣場入圍台灣光環境獎

中強光電文化藝術基金會今天公布台灣光環境獎2020入圍名單，共有「心靈的母親-新港媽祖」、「總統府」、「司馬庫斯無藍害部落」、「河樂廣場」、「大溪歷史『光』廊道」、「汀甫圳通學巷」及「LIGHTWELL空間藝術裝置」七件作品進入決選。

中強光電指出，「心靈的母親-新港媽祖」以微型光學無段變焦投光技術抑制眩光，並透過精準的光學運算，使神龕的玻璃面不反光，媽祖頭戴的垂簾也不在臉容留下陰影，讓信眾在參拜同時更能清楚凝望媽祖的臉龐。「總統府」的照明設計以凱道整體的光環境作為思考，並透過跨部門協調減光，照明設計呼應大地入夜的作息，隨著夜幕低垂亮度比重逐漸下降，深夜則保留塔樓微光，以細膩的轉場變化，溫暖地陪伴人民，透過光呈現總統府與民同在的民主象徵。

「大溪歷史『光』廊道」由壹號館、公會堂、蔣公行館、武德殿等歷史建築所組成，大溪作為桃園最早發展的城區，除了老街的觀光，其建物更具歷史意義，藉由燈光語彙凸顯在地人文底蘊，並以低光源尊重動植物的生物特性，營造一個人文與自然共存的光環境。

前身為中國城、現為台南最大親水廣場的「河樂廣場」，其建築設計大膽地保留遺構的原貌，夜間美學則奠基在減法照明之上，從廣場的上層至下層，選擇不同的照明對應方式，兼顧點、線、面、塊的佈局，並以冷暖不同色溫的照明，營造出不同的感受與氛圍。

「汀甫圳通學巷」著力與在地居民溝通，改善汀甫圳原先違建加蓋、私設菜園等問題，扭轉「後門大水溝」的印象，並結合交大部分校園邊界的閒置綠地，透過夜間燈光導引，成就了一條友善鄰里的綠蔭美徑。

有「上帝的部落」之稱的司馬庫斯，不僅是台灣最深山的原住民部落，同時也是台灣最後一個供電的部落，有「黑暗部落」的稱號。文明電力帶來便利與舒適，但其藍光也危害當地的生態環境，造成昆蟲大量死亡。清大周卓煇教授團隊與司馬庫斯合作，以開發的無藍害纇燭光OLED取代部落使用的LED燈，並結合天然朽木製成的燈罩，融入自然景觀，營造一條彷若夕陽餘暉般的小路。無藍害的類燭光與部落「人與環境共生」的理念相符，降低對生態的衝擊，也恢復部落與生態和平共處的關係。

位於商業空間中的「LIGHTWELL空間藝術裝置」，依循室內天井而設計。藝術家以一座結合光線跟空間上下動線的作品，借用室內自然照明光線，轉化成作品的色彩，並於夜晚運作動力燈光裝置，除了回應獨特的空間特色，也讓訪客在不同樓層及不同時刻穿梭之餘，體驗獨有的個人感官經驗，以及光與空間交織的美感。