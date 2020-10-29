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你愛吃的在榜上？微波熟食菌超標、健身餐脂肪高於標示

聯合報 / 記者邱宜君／台北即時報導
食藥署今年進行冷凍冷藏調理食品大稽查，揪出多項之名超商量販店食品違規。本報資料照片
食藥署今年進行冷凍冷藏調理食品大稽查，揪出多項之名超商量販店食品違規。本報資料照片

衛福部食藥署稽查290件市售冷凍冷藏調理食品，結果發現12件不符合衛生標準，大腸桿菌超標為最大宗，統一超商、頂好、全聯都在列。另有四款便當不符合營養標示標準，包括全家便利商店的泰式打拋豬飯和健身G肉餐盒，上述違規共開罰16萬元。（完整名單：https://reurl.cc/pyoKzZ

食藥署指出，本次稽查檢驗微生物衛生標準，有12件冷凍冷藏調理食品初抽驗不合格，以大腸桿菌群超標占大宗，其中3件經限期改善，複抽驗仍不合格。這12件冷凍冷藏調理食品食品如下：

頂好超市：「陶爸爸手工韭菜水餃」大腸桿菌超標，複驗仍不合格。「熟鍋貼」初驗大腸桿菌群超標、複驗合格。

全聯超市：「帕瑪奶香培根義大利麵」初驗生菌數超標，複驗合格。「滷味拼盤」初驗大腸桿菌群超標，複驗合格。「米漢堡三杯猴頭菇」初抽驗生菌數超標，複驗生菌數和大腸桿菌均超標。

聖德科斯：「番茄義大利醬」初驗大腸桿菌超標，複驗合格。

里仁：「鮮蔬米漢堡」初驗大腸桿菌超標，複驗合格。

統一超商：「高雄空廚青醬蛤蜊義大利麵」初驗大腸桿菌超標，複驗合格。

台南多那之麵包：「鮮蔬烤雞三明治」初驗大腸桿菌超標，複驗合格。

高雄俗俗的賣生鮮超市：「手工熟鍋貼 」，初驗大腸桿菌群超標，複驗合格。

台中領好超市：「雙寶雞」初驗大腸桿菌超標，複驗仍不合格

雲林省錢超市：「冷凍韭菜豬肉水餃」初驗生菌超標，複驗合格。

便當類包裝食品的營養標示與實際不符有4件：

全家便利商店：「泰式打拋豬飯」蛋白質、飽和脂肪及糖含量超出標示誤差允許範圍。「健身G肉餐盒」飽和脂肪含量超出標示誤差允許範圍。

北投來來超商：「蠔油牛肉燴飯」蛋白質及糖含量超出標示誤差允許範圍。「蕃茄培根蛋炒飯」飽和脂肪含量超出標示誤差允許範圍。

食藥署提醒，民眾選購冷凍冷藏調理食品時，應挑選環境乾淨、整潔及商譽良好的店家。購買食品應注意色澤、氣味是否正常，並應注意產品貯存溫度為冷藏攝氏7度以下、冷凍攝氏零下十八度以下，購買後也應盡快食用完畢，以避免細菌過度滋生。

超標 大腸桿菌 超商 頂好超市

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