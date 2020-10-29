你愛吃的在榜上？微波熟食菌超標、健身餐脂肪高於標示

衛福部食藥署稽查290件市售冷凍冷藏調理食品，結果發現12件不符合衛生標準，大腸桿菌超標為最大宗，統一超商、頂好、全聯都在列。另有四款便當不符合營養標示標準，包括全家便利商店的泰式打拋豬飯和健身G肉餐盒，上述違規共開罰16萬元。（完整名單：https://reurl.cc/pyoKzZ）

食藥署指出，本次稽查檢驗微生物衛生標準，有12件冷凍冷藏調理食品初抽驗不合格，以大腸桿菌群超標占大宗，其中3件經限期改善，複抽驗仍不合格。這12件冷凍冷藏調理食品食品如下：

食藥署提醒，民眾選購冷凍冷藏調理食品時，應挑選環境乾淨、整潔及商譽良好的店家。購買食品應注意色澤、氣味是否正常，並應注意產品貯存溫度為冷藏攝氏7度以下、冷凍攝氏零下十八度以下，購買後也應盡快食用完畢，以避免細菌過度滋生。