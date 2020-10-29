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乾癬可引發35種疾病 醫生籲積極就醫

台灣醒報 / 記者臧品安╱台北報導

乾癬不只是皮膚病！台灣乾癬協會29日指出，根據協會觀察，高達4成乾癬病友僅重視乾癬皮膚徵狀，曾自行中斷治療，但研究指出，乾癬屬全身性發炎疾病，會影響全身多個重要器官，引發至少35種疾病。林口長庚醫院皮膚科副教授級主治醫師黃毓惠表示，乾癬雖然無法根治，但只要採取正確的治療方式，就能抑制疾病持續惡化。

炎症影響多種器官

台灣乾癬暨皮膚免疫學會理事長蔡呈芳教授指出，乾癬屬於免疫疾病的一種，會導致全身慢性發炎，患者不但有外顯的皮膚症狀，連頭皮、指甲都可能有乾癬，更面臨從頭到腳的共病風險。蔡呈芳補充，最常見的共病影響就是乾癬性關節炎，約有3成的患者會合併有乾癬性關節炎，特別是在頭皮、指甲與皮膚皺褶處有皮膚乾癬的患者罹病風險更高。

「全身性發炎，可能廣泛影響全身多個重要器官，引發至少35種疾病。」蔡呈芳進一步指出，乾癬患者的全身性發炎反應，可能造成粥狀動脈硬化的惡化，導致心肌梗塞或中風，「若病友不採取積極治療，在共病的交互影響下，反而會讓乾癬的免疫問題成為體內的未爆彈。」根據過去研究顯示，乾癬患者的心臟病罹病率，較一般人高出1.3倍。

積極治療乾癬

林口長庚醫院皮膚科副教授級主治醫師黃毓惠說明，有家族史、工作壓力大的民眾，都是乾癬症的好發族群。針對乾癬的治療方式，黃毓惠表示，乾癬是無法痊癒的疾病，但只要採取正確的治療方式，就能抑制疾病持續惡化，傳統治療以類固醇及口服藥物為主，目前健保已給付生物製劑，可以直接抑制發炎反應，效果更精準。

黃毓惠補充，生物製劑能改善皮膚症狀，也有助於延緩關節破壞，減少關節變形機率，對於肝腎負擔也較小，但每個人適合的療法不盡相同，建議患者可針對自身的狀況與主治醫師討論適合的治療方式。

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