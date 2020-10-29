影／絕美舞作「花神祭」重演 林麗珍：看過就不能忘記

「劇場就是生命，『花神祭』從零開始，看過後就不能忘記。」無垢舞蹈劇場藝術總監林麗珍，看著20年前的絕美代表作「花神祭」在國家戲劇院舞台上重演，高興又感慨。「花神祭」以春夏秋冬蟲鳥花木的生命輪迴為主題，首演時林麗珍正值盛年，如今走到人生的秋天。「人生的每個階段都值得感受」，她希望看過「花神祭」的觀眾，都能記得生命每個階段的美麗。

成立25周年的無垢舞蹈劇場，將在明日至11月1日於國家戲劇院重演經典舞作「花神祭」。「花神祭」是林麗珍於2000年發表的作品，當年首演一夜轟動，20年間巡迴世界。此次回到國家戲劇院，更首度與兩廳院合作推出「口述影像」服務，讓更多元的觀眾欣賞經典之作。20年前即參與《花神祭》演出的林慧寬老師，今年也重回舞台帶領新的琵琶成員，和洞簫盧裕文一起震撼觀眾的視聽

「花神祭」分「春芽」、「夏影」、「秋折」、「冬枯」四折。「春芽」在最寂靜緩慢的移動裡，傳達綿長而動人的情感、「夏影」在竹木敲擊與震天鼓聲中，迸發最原始的慾望。「秋折」行舟於時間之上，在吟唱聲中歲月倏忽已逝。「冬枯」於大雪飄飛之間奮力一博，忽聽琵琶與洞簫相疊重奏，舞向生命的盡頭。最終春、夏、秋所有舞者又一一回到舞台，完成宇宙的生命輪迴。

林麗珍透露，「花神祭」的靈感來自先生。先生熱愛蒔花種草，常喚妻子來賞花。某天他喚林麗珍來看茶花，林麗珍沒時間，第二天茶花便謝了。這個遺憾激發了林麗珍創作「花神祭」，花開花落、生命輪迴，可以透過一齣舞轉瞬展現。