連兩起斷軌旅客好怕 台鐵提六大精進一周內精密檢測

假面憂鬱」指的是經過一層偽裝的憂鬱症。患者常顯現各式各樣的身體症狀，如頭痛、失眠、胸悶……，將真正的憂鬱症隱藏在這層偽裝的深處，而不用情緒性字眼來表達感受。想避免憾事發生，該如何發現潛藏在身邊的「假面憂鬱」患者呢？

2020-10-29 15:46