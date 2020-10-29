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連兩起斷軌旅客好怕 台鐵提六大精進一周內精密檢測
上周台鐵才被爆出5月19日成功站斷軌達44公分，還讓兩列車通過，昨天上午新市永康間又出現19公分斷軌。對於近日連續兩起斷軌爭議，台鐵局表示將對工務面進行六大精進，包含一周內完成全面精密檢測、規劃購置軌道精密檢查設備等。
台鐵局說，鑒於近日連續兩起斷軌事件，造成國人對於台鐵行車安全的疑慮，面對安全這項嚴肅且不容打折的議題，局長張政源已多次召開會議檢討，包括昨天與工務單位中階主管進行座談，探討斷軌事件及防範措施，並於今天召集工務單位正副主管研討改善方案，全力捍衛路線安全核心價值。
會中張政源作出六大指示如下：
一、加強各工務段針對轄區鋼軌接頭處及焊接點，即日起一周內完成全面精密檢測，如有不良或異常立即緊急處置，並應當晚抽換，作成記錄追蹤。
二、強化各項巡查頻率
1.徒步或工程維修車巡查由一周一次提升為兩次。
2.GPS振動檢查由一個月一次提升為兩次。
3.超音波探傷檢測由一年一次提升為四次。
三、針對本局路線巡查安全作業程序不完備之處，一周內完成檢討修訂。
四、提升軌道焊接品質
1.即日起針對新舖及抽換鋼軌所需焊接作業，由熱劑焊接改為電阻火花焊接。
2.即日起辦理鋼軌焊接作業，禁止使用有孔鋼軌。
3.加強焊接作業教育訓練，建立完善每年度回訓制度。
五、規畫購置軌道精密檢查設備
1.七輛超音波探傷車
2.七台電阻火花焊接機
3.七台精密軌道檢測儀
六、為確保行車安全，即日起遇有鋼軌斷裂情形，加裝臨時性魚尾鈑，須同步申請慢行，並當晚立即抽換鋼軌。
台鐵局說，將以「做實事」的態度，誠實面問題，務實檢討擬定改善策略，踏實解決遭遇問題，讓各項改善工作立即展現成效，落實各項標準作業規定，提升路線巡檢養護處置作業效率與效能，重拾大眾對軌道安全信心。
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