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連兩起斷軌旅客好怕 台鐵提六大精進一周內精密檢測

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
台鐵新市-永康間昨出現19公分斷軌。圖／交通部提供
台鐵新市-永康間昨出現19公分斷軌。圖／交通部提供

上周台鐵才被爆出5月19日成功站斷軌達44公分，還讓兩列車通過，昨天上午新市永康間又出現19公分斷軌。對於近日連續兩起斷軌爭議，台鐵局表示將對工務面進行六大精進，包含一周內完成全面精密檢測、規劃購置軌道精密檢查設備等。

台鐵局說，鑒於近日連續兩起斷軌事件，造成國人對於台鐵行車安全的疑慮，面對安全這項嚴肅且不容打折的議題，局長張政源已多次召開會議檢討，包括昨天與工務單位中階主管進行座談，探討斷軌事件及防範措施，並於今天召集工務單位正副主管研討改善方案，全力捍衛路線安全核心價值。

會中張政源作出六大指示如下：

一、加強各工務段針對轄區鋼軌接頭處及焊接點，即日起一周內完成全面精密檢測，如有不良或異常立即緊急處置，並應當晚抽換，作成記錄追蹤。

二、強化各項巡查頻率

1.徒步或工程維修車巡查由一周一次提升為兩次。

2.GPS振動檢查由一個月一次提升為兩次。

3.超音波探傷檢測由一年一次提升為四次。

三、針對本局路線巡查安全作業程序不完備之處，一周內完成檢討修訂。

四、提升軌道焊接品質

1.即日起針對新舖及抽換鋼軌所需焊接作業，由熱劑焊接改為電阻火花焊接。

2.即日起辦理鋼軌焊接作業，禁止使用有孔鋼軌。

3.加強焊接作業教育訓練，建立完善每年度回訓制度。

五、規畫購置軌道精密檢查設備

1.七輛超音波探傷車

2.七台電阻火花焊接機

3.七台精密軌道檢測儀

六、為確保行車安全，即日起遇有鋼軌斷裂情形，加裝臨時性魚尾鈑，須同步申請慢行，並當晚立即抽換鋼軌。

台鐵局說，將以「做實事」的態度，誠實面問題，務實檢討擬定改善策略，踏實解決遭遇問題，讓各項改善工作立即展現成效，落實各項標準作業規定，提升路線巡檢養護處置作業效率與效能，重拾大眾對軌道安全信心。

台鐵 張政源

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