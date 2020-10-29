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台鐵：2024年前全面汰換老舊機具 逐步機械化軌道養護
台鐵近日接連被爆出兩起斷軌爭議，外界直指與人力、養護能量不足有關。台鐵局稍早表示，在行政院核准請增路線養護人力後，已緩解人力不足問題。另為減輕現場道班工作人員工作強度，2024年前將陸續交車，各種養路機具到位後就能汰換老舊機具，逐步推動實施機械化軌道養護作業。
台鐵局說，為因應近年行車密度逐年增加且行車速度提升等因素，並為考量維護軌道安全及職場安全勞安需求，於2018年獲行政院核准請增路線養護人力計548名，並於同年提報鐵路特考及營運人員甄試招募新血，分別於同年10月及去年1月陸續報到完成，分配於全局136個道班，每道班獲配人力約4人，各道班人數由原每班約6-7人提高至10-11人，已緩解人力不足之現象。
台鐵局說，對於新進人員的訓練採「訓、用合一」為原則，針對新進人員辦理基礎研習、專業技能訓練以及實地操作訓練等三個階段養成，依據實地操作訓練配合講解各項養路工程技術及標準作業程序，有助提升新進人員相關專業技能，確保技術傳承，確實路線養護工作。
除了在現場人力補充外，台鐵局說亦積極推動非核心業務採委外辦理，減輕現場道班工作人員工作強度。此外，行政院亦於今年1月21日核定辦理台鐵軌道結構安全提升計畫，將採購各種養路機具（大型砸道車7輛；中型砸道車20輛；軌道穩定車7輛；軌道整碴車7輛；軌框搬運機7組；工程維修車25輛），刻正辦理養路機械採購委託規畫技術服務，預計明年底發包，2024年底前陸續交車，全面汰換老舊機具，逐步推動實施機械化軌道養護作業，提升養護作業效率及效能。
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