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流感疫苗接種連2天破10萬劑 「打氣」未受影響

中央社 / 台北29日電

流感疫苗安全性近日引發討論。衛生福利部疾病管制署統計，近日流感疫苗接種數並無下降，27日、28日連續2天都超過10萬劑，比去年同期5萬劑以下明顯為多。

根據疾管署公布的流感疫苗接種數，從5日開打到28日，已接種446.3萬劑。近期雖有韓國傳出接種流感疫苗後數十死、台灣台中男子疑打流感疫苗後急性多發性神經炎及其他通報不良事件議題紛擾，但打氣沒有明顯下降。

統計數據顯示，10月27日有11.4萬劑、28日有10.6萬劑，都比去年同期不到5萬劑明顯為多。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天在臨時疫情記者會表示，流感疫苗就像藥品一樣，有可能造成副作用，包括接種後可能會有注射部位疼痛、紅腫，少數的人則會有全身性輕微反應，如發燒、頭痛、肌肉酸痛、噁心、皮膚搔癢、蕁麻疹或紅疹等，一般會在發生後1至2天內自然恢復。

莊人祥說，嚴重的副作用，如立即型過敏反應，甚至過敏性休克等不適情況（臨床表現包括呼吸困難、聲音沙啞、氣喘、眼睛或嘴唇腫脹、頭昏、心跳加速等），發生機率非常低，若不幸發生，通常於接種後幾分鐘至幾小時內即出現症狀。

因此，莊人祥建議，民眾打完流感疫苗後可以先在施打的地方休息幾分鐘，觀察一下身體狀況再離開。

疾管署防疫醫師林詠青表示，民眾接種疫苗後無須過度擔憂，若症狀持續，或紅腫疼痛情形加劇，可就醫進一步釐清是否有其他造成不適症狀的原因。

此外，前衛生署長楊志良接受媒體人專訪時建議暫停施打賽諾菲流感疫苗。莊人祥說，如果專家對於疫苗有疑慮當然可以談緩打，但目前國內疫苗沒有問題，先前報告的4例通報死亡個案，主要死因都與疫苗無關。

莊人祥說，未來若真的發現有任何疫苗出了問題，會召開專家會議討論否緩打。

流感疫苗 莊人祥 疫情

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