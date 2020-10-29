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花蓮社工突昏倒 慈濟中西醫治療重獲新生

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
小穎（右三）在住院期間，專科護理師王宜芬（右二）及親友一起到病房為她加油打氣。圖／花蓮慈濟醫院提供
小穎（右三）在住院期間，專科護理師王宜芬（右二）及親友一起到病房為她加油打氣。圖／花蓮慈濟醫院提供

花蓮一名社工小穎在半年前，因為蜘蛛膜下腔出血昏倒，昏迷指數一度只剩3分，經慈濟醫院醫療團隊全力治療，終於恢復意識，並透過中西醫合療、復健恢復正常生活，她樂觀地說「半年前才剛重生，我會漸漸長大的」。激勵人心的故事收錄在慈濟醫院長林欣榮著作裡，期盼能鼓勵更多人。

林欣榮和醫療團隊收集25個案例，寫出「能醒能走—林欣榮教授的腦醫學救命筆記」書籍，今天舉行簽書分享會，書中以病人受傷或病變的部位不同分篇章，讓讀者不僅閱讀腦瘤、腦中風、腦傷等難重症的醫治過程，同時可以了解大腦各部位功能，由於腦傷位置不同，有時可能會讓病人完全變一個樣。

康復的小穎今天出席簽書會，送上感謝卡謝謝醫療團隊。她在半年前因為蜘蛛膜下腔出血陷入昏迷，醫療團隊從鬼門關救回來後，喪失語言功能、視神經、處理記憶迴路的顳葉受損，連控制解尿與解便的額葉也一時無法恢復。

林欣榮指出，小穎出現的症狀都是正常的，因為大腦在受傷的時候，記憶的迴路沒辦法黏得很緊，即使是親手做過的事情、親口說過的話，也沒有辦法停留在記憶中。

直到出院返家療養，小穎終於真正恢復意識，在母親的協助下積極復健，現在除了左眼左半部尚未恢復視力外，行動能力與思考能力幾乎可以自理。小穎說，原本彎腰、打哈欠、打噴嚏、躺下時，都會因為腦傷後遺症而頭痛，經過每周固定回診中醫針灸，這些症狀都改善，非常感謝醫療團隊的努力。

小穎（中）送上感謝卡，感謝慈濟醫院的醫療團隊讓她重獲新生，由院長林欣榮（左）及副院長何宗融（右）代表收下。圖／花蓮慈濟醫院提供
小穎（中）送上感謝卡，感謝慈濟醫院的醫療團隊讓她重獲新生，由院長林欣榮（左）及副院長何宗融（右）代表收下。圖／花蓮慈濟醫院提供

復健 慈濟

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