影／故宮南院新館動畫搶先看 以毛公鼎青銅發想設計

國立故宮博物院院長吳密察下午在南院，帶領南院新館建築師張瑪龍設計團隊，發表新館規畫設計圖及建築模型，新館以毛公鼎青銅發想設計，暫定名稱「綠寶盒」，本館有比重相當的白黑兩色，新館以綠、黑兩色、上綠下黑，黑色由本館延伸出來，形成兩館共同基調，承托著上方三塊象徵青銅器的綠寶盒。

吳密察說，新館設計從使用者立場出發，改善本館遭遊客詬病「入館走太遠又熱」的遊園動線，入園直接從新館進入，新館預算計畫名稱「國寶修復展示館」，簡稱「國寶館」，是就從功能性取名稱，建築師取名「綠寶盒」是從毛公鼎發想設計，新館名稱還未定調。

未來啟用，收費是一次二館玩到底，還是分開計費？吳密察說，會根據使用情形再決定，另公共藝術搭配新館及景觀，等新館完成再決定公共藝術，並會重視綠化景觀設計。張瑪龍說，新館耐震建築規範係數及防火消防安全，與本館相同。

新館功能有人氣國寶廳、數位展廳、國際展廳等，還有修護及典藏，規畫開放式庫房及文物修護空間；配合展覽及修護主題，設置教育推廣教室及文物保存推廣教室等；新館與景觀綠意、湖景融合，成為湖畔景緻背景，與本館相襯。