全台打通關！ 君度橙酒舉辦調酒師客座巡迴
來自法國的利口酒君度橙酒，將於十一月舉辦「橙市印象——頂尖調酒師客座巡迴活動」，藉由異地的調酒師帶來各自所屬城市的風味與特色雞尾酒，希望能和在地消費者與酒吧同業一起微醺交流。
君度「橙市印象」將從十一月的每周三，依序在台北、台中、台南、高雄四地舉辦，除了調酒師的客座活動以外，此次更希望結合並推廣近年興起的Bar Hopping文化，因此每個城市同時都會有3場以上來自不同地區的客座調酒師，希望讓消費者透過串聯跑吧的方式，一個晚上就可以喝到來自北中南的異地風味。
「客座調酒」在酒吧圈內行之有年，調酒師們透過客座調酒來交流不同地區的調酒風格，並藉此激發新的創作靈感，消費者也可藉機體驗到其他調酒師的專屬特調。在全球受到疫情影響下，2020年的酒吧圈雖然少了許多外國調酒師的客座身影，但台灣調酒實力其實相當受到國外認可，尤其亞洲50大酒吧甚至各調酒比賽冠軍屢見不鮮，因此君度橙酒特別邀請了眾多知名調酒師與酒吧店家一同參與這次的客座巡迴，調酒師陣容堅強。
君度更設計了一系列的優惠活動，滿足消費者嘗鮮的心，例如消費者於活動店家一次點滿三杯特調即可換取君度小禮，此外只要蓋上活動手章就可以到下一間Bar免費喝一杯Shot，讓消費者在Bar Hopping的過程有喝又有拿。
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