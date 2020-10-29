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高齡化社會 臨床心理師建議留意家中長者3大層面
現今邁入高齡化社會，孩子常在外工作、沒有很多時間可以陪伴家中長者，衛生福利部桃園療養院臨床心理師鍾秀華指出，即便時間不夠也要關心家中長者的生理及心理狀況，她建議，每年可規畫1至2次家族旅遊，讓長輩對生活有所目標與期待。
臨床心理師鍾秀華表示，從多年高齡服務經驗裡，發現許多長者展現無限的潛能，並沒有倚老賣老的傳統刻板印象，反而因願意多元學習，注重生活保健、持續地社會參與，使得長者逐漸開啟生命的第二春。
進入高齡社會後，如何能成功老化、樂活慢活？鍾秀華說，每個人都該注意生理、心理及社會這3個層面，更建議年輕世代，即便雖然不常回家也要關心家中長者。
鍾秀華點出，生理層面要注意均衡營養、固定時間運動、養成規律的生活習慣，另外也要注意環境安全、留意身體訊息，維持健康及身體機能運作，不僅如此，接觸適量陽光也相當重要。
心理層面方面，鍾秀華說，要認識負面情緒的身心訊號，例如疲累、身體病痛會帶動負面情緒，負面情緒會陷入鑽牛角尖，並惡化負向身心感受，建議可透過休閒活動、腹式呼吸、正念觀呼吸來放鬆筋骨、調節情緒。
鍾秀華表示，社會層面需多練習表達愛和關心的正向情感，學習接納和不批判的方式互動，多參與社會活動，以建立支持網絡、減少孤獨感，建議年輕世代要多陪伴家中長者，聚餐、聊天，規畫1至2次家族旅遊，讓長輩對生活有所目標與期待。
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