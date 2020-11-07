入冬節氣「立冬」來了！吃薑母鴨很NG？把握這些原則好過冬

11月7日是「立冬」，代表冬天即將來臨。本報資料照 11月7日是「立冬」，代表冬天即將來臨，天地萬物活動趨向休止，自然界表現為陰盛陽衰，氣溫下降，此時易引發心血管疾病和慢性病，因此必須避寒就溫、保護陽氣，避免寒氣入侵。如何在進入冬天之際過得健康，得從飲食、起居、精神、運動等全面著手。

立冬小常識

「立冬」是24節氣中的第19個節氣，曆書記載：「冬者終也，立冬之時，萬物終成，故名『立冬』」。「冬」在古文代表「結束」，也有「凍」的意思，進入立冬，表示冬天要開始了。

「立冬」是24節氣中的第19個節氣。圖取自農委會網站

雖然說是進入冬天，但不代表當天就一定會很冷。氣象達人彭啟明表示，以台灣來說，立冬時低溫都還有20度上下的水準，過去幾年甚至還曾出現過30度以上的高溫，今年的整體氣溫也不低。

根據中央氣象局的預報，7日受閃電颱風及其外圍環流影響，臺灣東南部地區及恆春半島有陣雨，東部地區有短暫陣雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，北部、東北部、南部、馬祖地區及中部山區亦有局部短暫陣雨，其他地區及澎湖、金門為多雲到晴。颱風漸遠離後氣溫回升，各地氣溫約在21～30度之間，日夜溫差大。

立冬≠冬至

常有人會把立冬跟冬至搞混，立冬是11月7-8日間，而冬至是12月21-23日間，可從字面上區分，立冬的「立」字，意思就是初冬的開始。冬至的「至」字，意思是寒冷將至。

立冬台灣諺語

●立冬過，稻仔一日黃三分，有青粟無青菜：中南部地區二期稻作到立冬時皆可收穫。

●立冬收成期，雞鳥卡會啼：收成期間，放飼的雞及野生的鳥有穀物可吃，喜而好啼。

●補冬補嘴空：台灣人的習俗，立冬日要進補，一般是吃麻油雞酒或者是四物仔、八珍、十全等。

圖／元氣網製圖

立冬要吃什麼？

中醫師吳明珠表示，立冬後並不是馬上就進入大補的時節，應以平補為主。立冬後的食補以喝四神湯最為簡單，四神湯裡添加的薏仁、芡實、蓮子或山藥等，可調整脾胃，為日後的溫補打下基礎，喝牛奶、豆漿、蜂蜜也有幫助。

台北市中醫師公會名譽理事長陳潮宗表示，立冬因天氣不穩定，寒邪就會乘虛襲人，建議多吃當季新鮮蔬果，如綠色蔬菜、胡蘿蔔、奶蛋、魚油等食物，來補充維生素A、增強體力。

立冬可喝四神湯補氣。記者陳睿中／攝影

立冬當心補過頭

吳明珠表示立冬後就吃羊肉爐有點太早，如果吃過多還是會燥熱。如果想吃羊肉溫補可採清燉。等2、3週後，氣溫下降更明顯時，就能吃羊肉爐、薑母鴨、麻油雞等湯品暖身。

聯新國際醫院中醫科醫師陳藝文也說，如果補過頭，建議多補充水分，多吃黑木耳、白木耳等滋潤食物；另外，也可以泡腳或半身浴，將火氣往下帶，幫助排出。

立冬後就吃羊肉爐有點太早，如果吃過多還是會燥熱。本報資料照片

哪些人不適合進補？

台北馬偕醫院中醫部主治醫師李炎東表示，不是每個人都適合冬令進補，有幾種人進補時要特別注意，第一是體質容易燥熱的人，吃多食補藥補就可能補出問題來。不宜冬季進補者還包括三高及心血管疾病患者；感冒發燒、喉嚨發炎者也不適合吃補。腎臟病人吃了補品，可能導致腎臟發炎。風濕免疫疾病患者吃補品，免疫系統可能錯亂。

冬天適度曬太陽對健康有益。 圖／ingimage

精神與起居

情緒維穩、多曬太陽

在冬季要保持精神安定，遇到不順心的事要學會調控情緒，抑鬱在心中的不良情緒也要透過適當方式發洩出來。而且建議多曬太陽，因黑夜來臨時，人體大腦松果體的褪黑激素分泌增強，能影響人的情緒，而光照可抑制此激素的分泌。

睡眠充足、注意保暖

《健康報網》報導，立冬後的起居要注意「養藏」陽氣，人若無陽氣會失去新陳代謝的活力，最好早睡早起，但也不要太早起，最好等太陽升起、陽氣生發再起床。第二要注意衣著，不宜過厚過薄。另外有晨起運動習慣者，應格外注意保暖，以免寒氣從關節、脖子入侵，保暖的圍巾、外套、雨具要記得攜帶。

「一年近終補立冬」節氣操

即使冬天寒冷懶得動，適量的運動可增強身體抵抗力來抵擋疾病的侵襲。國泰醫院物理治療師簡文仁示範一套節氣操，幫助在漸冷的天氣活絡筋骨、增加血液循環。

簡文仁示範節氣操。本報資料照

1.雙腳站開與肩同寬，雙手先往左右兩側大開，其後慢慢合掌。

2.雙手合掌後，緩緩向上高舉，最後伸直雙手，合掌高舉至頭上。

3.高舉合掌，同時踮高腳尖，原地轉圓圈。

要領：雙手合掌高舉動作，宜放慢速度，無須勉強高舉，以免增加上肢負擔。

動作功效：雙手合掌高舉動作，可強化手臂肌肉力量；轉圈動作可訓練身體協調性。

建議時間、次數：一日至少2次，依照個別體能，每次3至5分鐘。

入冬後性致缺缺？試試「養性4招」

中醫師余雅雯表示，人的氣血運行與四季息息相關，依季節改變人的慾望也會變化。冬季即將到來時，身體準備「冬藏」，性慾會隨之減退。中醫講「秋收冬藏」，為迎接明年的性福，性事上的進補也要在先準備好。余雅雯介紹「養性四招」，幫助加強性能力：

養性第一招：足浴

以活血的中藥如紅花、老薑、當歸等，將藥材煮出藥汁約10分鐘之後，加溫水調成足浴。

按摩湧泉穴、腎俞穴，可提升腎功能。圖取自月刊TENGA

養性第二招：穴道

按摩湧泉穴、腎俞穴，可提升腎功能，若是診間會以針灸的方式加強。

註：湧泉穴，是人體足少陰腎經非常重要的穴位，位於腳底中線前三分之一交點處，當腳屈趾時，腳底前凹陷處。腎俞穴，位在腰背部，第二腰椎下旁開1.5寸，和前面的肚臍眼平齊正好是第二腰椎(督脈的命門穴)。

養性第三招：性福晚餐

食療仰賴平日的累積，平常可多食用補腎食物，如黑色食物或富含膠質、維生素E的食物，像是含碘的海帶、紫菜，可以幫助甲狀腺素正常分泌，使基礎代謝率增強，加速血液循環、抵抗寒冷；黑豆、黑芝麻等黑色食物，含花青素具有抗氧化功能，是益氣活血的補腎食物。

養性第四招：芳療及按摩

精油可使用在純嗅香(促進感官知覺)或精油按摩，還可以加在浴缸中來個夫妻雙人泡澡。有催情功效的精油，如玫瑰、苿莉、依蘭；按摩則可針對腿部內側肝脾腎三經絡，輕柔按壓。

習俗上許多人會在這天到廟裡去求錢母以開啟財運。本報資料照

立冬拜拜開求財運 帶旺明年

立冬是四時節氣進入冬季的分界線，為一年四個季節的最後順位，也是今年年尾與新的一年交接之時，習俗上許多人會在這天到廟裡去求錢母以開啟財運，象徵「有餘」，希望將財氣帶到明年。另外命理專家湯鎮瑋建議，可把握下周三的「觀音誕辰」到廟裡拜拜，祈求觀音為你指引方向並且賜下福氣。