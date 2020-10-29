喝完臉紅紅致命警訊 我有酒精不耐症？ ok蹦＋酒就能測

「啤酒再苦也沒人生苦。」很多人憑藉這句話夜夜與酒精相伴，卻很少人知道喝完臉紅紅是致命警訊，台灣人酒精代謝基因缺陷率高居世界第一，又稱為「酒精不耐症」，飲酒恐大幅提高罹患癌症的機率，專家籲這類民眾別碰酒，只有把飲酒量降到0，才能避免酒精對身體的危害。

美國史丹佛大學醫學院亞洲人健康研究及教育中心教授陳哲宏表示，台灣近半的人因先天遺傳缺乏一種酒精代謝酵素「乙醛去氫酶」，一無法正常代謝酒精轉化的乙醛，即使只是飲用少量酒精，乙醛累積在身上除了引起臉紅、心跳加快、頭暈、噁吐，喝酒後累積大量乙醛。

陳哲宏介紹一個非常輕鬆的自我檢測自己是否也是「酒精不耐症」者，首先只要找出一張ＯＫ蹦及40度以上烈酒，在ＯＫ蹦的棉片上沾上烈酒，再將ＯＫ蹦貼在手臂上，靜置20分鐘後撕下ＯＫ蹦，觀察原黏貼處若有紅腫現象，則屬於「酒精不耐症」高風險族群。

陳哲宏說，台灣是全球帶有酒精不耐症人口比例國家，在台灣每兩人就有一人有酒精不耐症。據衛福部國健署歷年國民健康訪問調查結果，我國18歲以上人口飲酒率從98年的46.2%降至106年的43%，推估約有843萬飲酒人口，包括喝保力達B、維士比與藥酒。

過去一個月暴飲率則維持為5%左右，推估約有100萬民眾有暴飲情形，單次喝酒超過60克，約4至5罐啤酒、0.8瓶紅酒或1.3瓶保力達B/維士比，陳哲宏提醒，世界衛生組織指出，飲酒並沒有安全量，即使少量也會有致癌風險，且健康風險會隨著飲酒量的增加而上升。

國健署菸害防制組陳妙心表示，如有非喝不可的場合，請盡量減少飲酒量來降低風險，建議男性每日喝酒不超過2罐330毫升啤酒(約20g純酒精)，女性則不超過1罐啤酒(約10g純酒精)，如果是準備懷孕、懷孕期間或正在哺乳的女性，為了新生兒的健康，請千萬不要喝酒。

陳妙心表示，酒精在肝臟代謝後，代謝物除了會造成肝臟發炎、引發異常免疫反應之外，還會造成脂肪堆積而形成脂肪肝，此時如能戒酒，因肝臟具有再生能力，若能及早戒酒，除可以恢復正常功能，還可降低惡化的風險，但如果繼續喝酒造成肝臟反覆發炎受損，便會提高肝硬化或肝癌的風險。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康