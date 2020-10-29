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疫情波及弱勢兒童收養 民團籲社會伸出援手

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導
記者陳熙文／攝影
記者陳熙文／攝影

兒福聯盟今舉行記者會指出，今年收養諮詢電話下降，幾乎砍半，而受到疫情波及，國際出養上半年都停擺，盼社會能夠伸出援手。

兒福聯盟每年11月舉辦「收養月」活動，至今邁入第10年，今邀請民進黨立委劉世芳、李昆澤、立法院顧問洪慈庸、資深媒體人黃光芹，以及衛福部長陳時中舉辦「在愛裡相遇 從心底成為家人」記者會，呼籲社會大眾共同響應收養月活動，幫助關懷弱勢兒童。

兒福聯盟執行長白麗芳則指出，今年收養諮詢電話明顯下降，相較於去年1017通，截至今年8月僅有550通，而受到疫情影響，國際出養上半年都暫停，在5月後才開始請國外父母來台申辦手續。整體來說，確實因為國際疫情嚴峻使得過程比往年更艱辛。白麗芳呼籲，盼社會能夠伸出援手，給這些孩子一個更好的世界。

11年前透過社福機構領養兒子「小不點」的劉世芳則指出，根據衛福部社家署的統計顯示，近20年來台灣被收養人數逐年減少，從民國93年2752被收養人次，到去年108年僅有1795人次，少了35%。然而社會上仍有許多弱勢兒童需要幫助，衷心期盼有能力又真心喜歡孩童的朋友們，能夠幫忙他們找到溫暖的家。

洪慈庸則已被收養人的角色闡述過往經歷說，早期台灣社會沒有社福機構可以媒合，因此送養對象多仰賴原生家庭的身旁好友；自己在出生後沒多久被洪父、洪母收養為洪家女兒，成長過程中或許也有過身份的迷惘，但因為父母真切的讓她感受到愛就是一個家庭的元素，也為此感到非常慶幸。

洪感謝的說，因為兒福聯盟長年的奔走及努力，讓現在的收出養制度、媒合評估都相當完善，期盼能將這份愛能延續下去。

收養 兒福聯盟 疫情

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