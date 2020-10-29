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國1台南路標最新修正以「行政區」命名 估兩周內完成

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
最新修正版本。圖／高公局提供
最新修正版本。圖／高公局提供

高速公路局最近修改國道1號台南路段出口預告標示的地名，將原來的地區名比照其他直轄市改為路名，卻因沒事先與地方溝通，被民眾罵到臭頭，連交通部長林佳龍都在臉書表示「身為台南女婿也是一頭霧水」。交通部高工局今公布最新修正方案，將以交流道所通往「行政區」命名，如「永康 台南市北區」等，預計兩周內完成修改。

高公局說，因應新北、桃園、台中、台南升格為直轄市，轄內交流道均屬於該市區範圍內，依據「道路交通標誌標線號誌設置規則」第107條規定，高速公路於交流道密集都會區，可設置出口處街名里程標誌，經高公檢討國道位於直轄市境內交流道出口預告標誌內容，除台北市、高雄市境內交流道，已採路街名標示外，新北市境內交流道原已採行政區地名標示，且新北市政府所在的板橋區，也需經由台64及台65快速公路銜接。

高公局表示，桃園市境內尚保留「桃園」區名，目前正辦理「國道1號桃園交流道動線改善工程」，因此尚無需採路街名標示；台中市及台南市升格後並無「台中區」或「台南區」地名，且出口均有銜接市區道路，故先針對台中及台南都會區交流道出口預告內容進行調整。

高公局說，經檢討國1銜接台南都會區永康、大灣及台南三處交流道出口預告標誌內容，原本即有行政區名、路街名（裕農路）及舊台南市名，出口門架標誌又有同時標示「台南」右出及直行情形，有用路人反映容易產生混淆，因此規畫將永康、大灣及台南交流道出口改標示為中正北路、復興路及中山路。

高公局表示，在完成前述內容修改後，因存有「一路多名」及「一名多路」情形，當地民眾紛紛表示以路名標示反而不清楚。經與台南市交通局協商溝通後，決議以最小變動方式來指引，前述出口預告標誌，將依交流道所通往行政區名來標示，同時將「台南」交流道更名為「仁德」交流道，即永康交流道標示「永康 台南市北區」、大灣交流道標示「大灣 台南市東區」及仁德交流道標示「仁德 台南市東區」。

高公局說，後續於檢討擬定各交流道出口預告標誌內容時，將先與當地交通單位溝通，使相關標示能更簡單清楚並貼近民眾使用需求。

國道 高速公路

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