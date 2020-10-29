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捷運萬大線LG11站「捨直取彎」惹議 居民今聚交部抗議

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
今上午交通部前聚集近20人抗議。記者曹悅華／攝影
今上午交通部前聚集近20人抗議。記者曹悅華／攝影

近20民眾聚集交通部前抗議捷運萬大樹林線LG11段「捨直取彎」，不僅繞進金城公園砍除逾百棵老樹，且距離金城國小教室僅10.4公尺，嚴重影響土城居民生活。抗議居民表示，不知道新北市長侯友宜在搞甚麼，連一個公園都保不住，硬破壞當地生態。對此，交通部表示，變更設計主因是因為下方有捷運板南線車站結構體，直接施工恐影響安全。

抗議民眾表示，台北捷運局所規畫萬大線二期，LG11土城段沿線段，原本設計直行於金城路上，後因以施工便利為由，環差報告未經送審通過，硬是將軌道與站體彎入金城公園，砍除超過百棵老樹，造成綠地全毀，也將毀壞土城國小整面圍牆設置橋墩軌道，導致軌道離民宅最近距離4公尺，離教室最近距離只有10.4公尺，嚴重影響土城當地居民生活環境。

抗議團體表示，變更設計案實屬「破壞綠地的設計」、「犧牲國小的設計」、「擾民、傷民、不安全的設計」，因此強烈要求撤回捷運萬大線LG11站捨直取彎變更設計案、退回台北捷運局所提環差報告、保全土城國小孩童受教環境、停止擾民安寧安居的路線變更，並維持金城公園綠地完整性。

社區居民魯先生說，台北捷運局理由是碰到板南線車站無法施工、彎進公園能夠節省經費、減少徵收，但萬大線2006年設計，2010年報交通部、行政院核定，當時就已知有板南線車站，現在又變成不能蓋，很可笑，且預算只少了2000萬左右，加上不論彎與否，徵收土地房屋數量都是相同的，更改理由完全不成立。

他質疑，侯友宜是否為了未來行政園區及TOD案，將行政園區全部移到金城公園，把原本公家機關拆除拿蓋商辦大樓謀利。

荒野保護協會台北分會表示，彎進公園需砍伐逾300棵樹木，近三分之二的綠地都會消失。雙北市長說要打造宜居城市，卻為了「發展」犧牲公園，實在不可思議，希望金城公園能夠完整保留，樹木一棵也不要砍。

孩童就讀土城國小的鄭小姐表示，未來每6分鐘就有1班車，早晚不間斷，離托嬰中心、低年級教室和特殊生復健教室僅10.4公尺，孩童要怎麼上課，根本慢性謀殺國家幼苗。

台灣水資源保育聯盟也說，軌道行駛勢必造成落塵增加和噪音，除了讓孩童無法學習，眼耳也都會受影響。台灣蠻野心足生態協會則說，LG11站變更不應該只辦理環差，甚至要要重辦環評。

交通部路政司接下抗議民眾陳情書，並表示經了解變更設計主要因為下方有捷運板南線車站結構體，直接施工恐怕會影響結構安全。

至於環差案，交通部說雖然是由台北市捷運局函報交通部，再由交通部報給環保署審議，不過該案目前已提報出去，正由環保署專案小組審議中。若需要相關資料補正，由環保署直接請北市捷運局處理，不會再經過交通部。

捷運

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