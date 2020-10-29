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未成年飲酒率增 41.5萬人違法嚐微醺 專家籲設禁賣時間

聯合報 / 記者陳婕翎／台北即時報導
我國青少年飲酒率近十年不降反升，據衛福部國健署最新國民健康訪問調查結果，青少年曾經飲酒率由98年25.7%攀升至106年27.7%，推估約41.5萬青少年曾接觸酒精飲料。記者陳婕翎／攝影
我國青少年飲酒率近十年不降反升，據衛福部國健署最新國民健康訪問調查結果，青少年曾經飲酒率由98年25.7%攀升至106年27.7%，推估約41.5萬青少年曾接觸酒精飲料。記者陳婕翎／攝影

我國青少年飲酒率近十年不降反升，據衛福部國健署最新國民健康訪問調查結果，青少年曾經飲酒率由98年25.7%攀升至106年27.7%，推估約41.5萬青少年曾接觸酒精飲料，專家建議，改善未成年飲酒率應從改變國內隨處可買酒環境著手，修正24小時販酒模式，籲設禁賣酒時間。

酒精對青少年健康危害不容小覷，國健署菸害防制組組長陳妙心引用瑞典一項整合性分析研究，針對一群18至19歲青年，追蹤其飲酒量及晚年罹患肝病情形，發現每日飲酒量超過30克的人晚年罹患嚴重肝病的風險達5至11倍。據108年國人十大死因，慢性肝病及肝硬化者位居第10位。

雖國內不斷對青少年宣導酒害衛教，但美國史丹佛大學醫學校亞洲人健康研究及教育中心教授陳哲宏認為，台灣勸酒文化、各處有啤酒節等酒類活動、絢麗酒精產品廣告，很難讓青少年意識到酒精是百害無一利，更讓人頭痛的事，便利商店林立，根本24小時都能在家門口賣酒。

陳哲宏表示，台灣應該仿效國外，限制商家賣酒時間，如過凌晨12點不賣酒等；另外，由於店家中擺設商品直接影響消費者行為，國內酒精商品多和礦泉水放一起，購買方便，也可考慮比照菸品擺設於收銀台後方，增加購買難度。

對此，陳妙心表示，若要強制限制全台店家販售酒精規則，就需要如管制菸品販售制定「菸害防制法」般立新法，雖目前國健署無相關規劃，但可以與四大超商共同商討販售模式，以共識取代法規，改善台灣過於容易買酒精產品的環境。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

酒精 國健署

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