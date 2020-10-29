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台鐵接連爆斷軌爭議 產工提兩大訴求：勿頭痛醫頭

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
台鐵產業工會今天召開記者會，希望台鐵能夠全面檢討如何留住人才、改善缺料。記者曹悅華／攝影
台鐵產業工會今天召開記者會，希望台鐵能夠全面檢討如何留住人才、改善缺料。記者曹悅華／攝影

台鐵成功站段軌44公分，還讓兩列車接連通過，引發喧然大波，昨天又被爆出新市永康站間也有19公分斷軌，再度引發爭議。台鐵產業工會今天召開記者會，提出兩大訴求，包含調查結果未出來前不能直接懲處，真的很難當天拿到料做換軌，以及呼籲行政院、交通部正視人力斷層問題，希望不要頭痛醫頭、腳痛醫腳。

針對成功站斷軌，台鐵局說將花兩周時間調查，再一周決定懲處。台鐵產業工會秘書長魏豫綾說，雖然事故仍在調查中，但台鐵在調查結果出來前，就傳出懲處風聲，希望如果有懲處，應該要在調查結果出來之後，再秉公處理。

魏豫綾說，目前運安會及台鐵局都已經投入調查。在普悠瑪事故報告中，有列舉台鐵應對於物料系統需要加強工單及橫向溝通機制，台鐵在附錄中提到機務處已經訂定維修供料標準程序，同時，近年來工務單位的檢修制度調整，也承諾將重新檢討「路線巡查安全作業程序」，並將增訂巡查簿項目及攜帶測量工具等事項納入檢討重點，不能頭痛醫頭，腳痛醫腳，物料系統不是只有機務有，應該同時進行運工機電各部門的全面檢討，高層要記取教訓，勿繼續加深民眾對台鐵不信任。

台鐵服務資歷30年、萬華站站務人員徐仲能則提到，內部也有嚴重人力斷層、技術傳承的問題，有些工作或事件可能五年還不見得會碰到一次，工務處近三年新增了近500名人員，但多數皆為月薪26k的營運人員。根據台鐵108年統計的員工比例，人力呈現M型化，服務資歷10到20年的中階人力極少，僅占14%，而新進員工未滿10年的已經超過半數佔55%，依照現行的師徒制訓練方式，造成可能進來兩到三年的人就要帶新進員工，然而鐵路經驗累積及培訓至少需要三年，恐造成惡性循環，都是安全隱憂。

魏豫綾說，從近期發生的頻繁事故可以看到，台鐵高層一味追求數字績效，節省人力成本卻捅出貪汙大包。第一線員工兢兢業業，卻無奈沒能有效訓練，更苦無料件處理，行政院應該要台鐵局及交通部提出具體留才方案，並且讓第一線基層員工能夠有充足時間受訓學習，才能保障我國的鐵道永續與安全。

台鐵108年員工服務年資分布。記者曹悅華／攝影
台鐵108年員工服務年資分布。記者曹悅華／攝影

台鐵 事故 行政院

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