男童動來動去、無法專心 原來是注意力不足過動症作祟

新竹一名小學三年級男童在課堂上常動來動去、無法專心，被班導師認為恐有注意力不足過動症，男童父母十分不滿，認為男童從小就活潑好動，老師此舉恐將男童貼標籤，經觀察，男童逐漸跟不上學習進度，最後仍由父母帶去醫院檢查，並聽取建議一起規畫學習時間，配合醫師開立藥物治療，目前男童已可更專心，對學習更有興趣，父母也不再為此煩惱。

台大醫院新竹分院精神醫學部醫師王彥欽說明，注意力不足過動症(Attention deficit hyperactivity disorder簡稱ADHD）是指大腦中包含前額葉在內等掌管注意力、控制與計畫的腦區發展異常的疾病，目前沒有文獻資料顯示家長教養方式會導致ADHD，但家庭與學校的介入可能影響日後ADHD症狀的嚴重度及其他情緒、行為問題。

王彥欽說，一般社會大眾對ADHD有較多認知，但也有人憂心ADHD是否被過度診斷，讓孩子被貼上負面標籤。要正確診斷ADHD須經完整臨床評估，搜集不同情境下資料，必要時配合智力測驗、注意力測驗等項目才能確定診斷。

ADHD的治療須考量孩子需求，有時孩子過動跟衝動的症狀隨著年紀增長較能自己控制，也有時低年級的課業孩子用有限的注意力還可應付，但升上高年級後，課業變得困難就需要家庭或學校給予額外協助。家長與老師在瞭解孩子需求後，可針對生活規畫、溝通與管教方式開始著手，透過正向引導與有秩序地安排增強孩子的正面行為，並減少可能讓孩子分心或難以控制衝動的環境干擾因子。

若ADHD仍顯著影響孩子學習、人際關係、甚至情緒狀態，藥物仍是目前研究中最能有效改善ADHD核心症狀的治療方式。許多研究都顯示藥物的副作用大多是短暫而輕微的，或可透過轉換藥物劑型改善，在醫師審慎評估下使用藥物，反可減少長期情緒困擾或其他不良影響。

王彥欽提醒，無論有沒有ADHD，家長與老師其實都是孩子生命中的重要角色，也都能提供孩子正面的影響，若能積極溝通、尋求共識，才能在孩子日常生活中的不同面向給予積極協助與鼓勵，對於ADHD的完整治療，絕對是不可或缺的一環。