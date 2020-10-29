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男童動來動去、無法專心 原來是注意力不足過動症作祟

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
台大醫院新竹分院精神醫學部醫師王彥欽指出，要正確診斷ADHD，須經完整的臨床評估，必要時家長及學校老師要配合協助評量孩子在不同社會情境下的活動量及注意力情形等內容。圖／台大醫院新竹分院提供
台大醫院新竹分院精神醫學部醫師王彥欽指出，要正確診斷ADHD，須經完整的臨床評估，必要時家長及學校老師要配合協助評量孩子在不同社會情境下的活動量及注意力情形等內容。圖／台大醫院新竹分院提供

新竹一名小學三年級男童在課堂上常動來動去、無法專心，被班導師認為恐有注意力不足過動症，男童父母十分不滿，認為男童從小就活潑好動，老師此舉恐將男童貼標籤，經觀察，男童逐漸跟不上學習進度，最後仍由父母帶去醫院檢查，並聽取建議一起規畫學習時間，配合醫師開立藥物治療，目前男童已可更專心，對學習更有興趣，父母也不再為此煩惱。

台大醫院新竹分院精神醫學部醫師王彥欽說明，注意力不足過動症(Attention deficit hyperactivity disorder簡稱ADHD）是指大腦中包含前額葉在內等掌管注意力、控制與計畫的腦區發展異常的疾病，目前沒有文獻資料顯示家長教養方式會導致ADHD，但家庭與學校的介入可能影響日後ADHD症狀的嚴重度及其他情緒、行為問題。

王彥欽說，一般社會大眾對ADHD有較多認知，但也有人憂心ADHD是否被過度診斷，讓孩子被貼上負面標籤。要正確診斷ADHD須經完整臨床評估，搜集不同情境下資料，必要時配合智力測驗、注意力測驗等項目才能確定診斷。

ADHD的治療須考量孩子需求，有時孩子過動跟衝動的症狀隨著年紀增長較能自己控制，也有時低年級的課業孩子用有限的注意力還可應付，但升上高年級後，課業變得困難就需要家庭或學校給予額外協助。家長與老師在瞭解孩子需求後，可針對生活規畫、溝通與管教方式開始著手，透過正向引導與有秩序地安排增強孩子的正面行為，並減少可能讓孩子分心或難以控制衝動的環境干擾因子。

若ADHD仍顯著影響孩子學習、人際關係、甚至情緒狀態，藥物仍是目前研究中最能有效改善ADHD核心症狀的治療方式。許多研究都顯示藥物的副作用大多是短暫而輕微的，或可透過轉換藥物劑型改善，在醫師審慎評估下使用藥物，反可減少長期情緒困擾或其他不良影響。

王彥欽提醒，無論有沒有ADHD，家長與老師其實都是孩子生命中的重要角色，也都能提供孩子正面的影響，若能積極溝通、尋求共識，才能在孩子日常生活中的不同面向給予積極協助與鼓勵，對於ADHD的完整治療，絕對是不可或缺的一環。

醫師 新竹

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