接連5人心律不整險送命 植入永久性心律調節去顫器出院

老人如有頭暈、胸口悶痛、虛弱、會喘等症狀要小心，可能是嚴重心律不整與心衰竭發生，苗栗市大千綜合醫院近2個月收治5名有這種病況的高齡長輩，2人是心跳緩慢送醫，3人是頭暈昏倒，其中有2人還一度發生致命性心室頻脈、心臟停止跳動的狀況，5名年老病患在植入永久性心律調節去顫器後都順利恢復、平安出院。

大千綜合醫院心臟內科醫師羅健賢表示，隨年紀增長，有些長輩會有心臟電流傳導退化狀況，導致傳導受阻、心跳緩慢，在無法維持正常心跳速率時，會出現頭暈、胸口悶痛、虛弱無力、呼吸喘等狀況，此時要盡快就醫檢查，確認是否為嚴重心律不整，例如病竇症候群、房室傳導阻滯導致心跳過緩，甚至致命性心室頻脈的發生。

他指出，治療方式為植入永久性心律調節器或心律調節去顫器，將電池裝置植入於胸前的皮下肌肉組織，可協助心臟電流傳導、維持正常心律，用來改善長期脈搏過緩症或預防猝死的常見措施；過去苗栗地區病人大多只能到外縣市接受這項手術，奔波外地對病人和家屬都是很大的負擔，大千目前已成功執行多件案例，其中包含苗栗首例雙腔導線心律調節去顫器，讓心臟急重症的照護能力更加提升。