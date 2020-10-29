快訊

陽信超貸案更二審出包 立委何志偉父親有罪獲撤銷

新冠肺炎境外移入又添3例！ 指揮中心14：00說明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

接連5人心律不整險送命 植入永久性心律調節去顫器出院

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
羅健賢醫師說明，治療心律不整與心衰竭的方式為植入永久性心律調節器或心律調節去顫器(如紅圈處)。圖／大千綜合醫院提供
羅健賢醫師說明，治療心律不整與心衰竭的方式為植入永久性心律調節器或心律調節去顫器(如紅圈處)。圖／大千綜合醫院提供

老人如有頭暈、胸口悶痛、虛弱、會喘等症狀要小心，可能是嚴重心律不整與心衰竭發生，苗栗市大千綜合醫院近2個月收治5名有這種病況的高齡長輩，2人是心跳緩慢送醫，3人是頭暈昏倒，其中有2人還一度發生致命性心室頻脈、心臟停止跳動的狀況，5名年老病患在植入永久性心律調節去顫器後都順利恢復、平安出院。

大千綜合醫院心臟內科醫師羅健賢表示，隨年紀增長，有些長輩會有心臟電流傳導退化狀況，導致傳導受阻、心跳緩慢，在無法維持正常心跳速率時，會出現頭暈、胸口悶痛、虛弱無力、呼吸喘等狀況，此時要盡快就醫檢查，確認是否為嚴重心律不整，例如病竇症候群、房室傳導阻滯導致心跳過緩，甚至致命性心室頻脈的發生。

他指出，治療方式為植入永久性心律調節器或心律調節去顫器，將電池裝置植入於胸前的皮下肌肉組織，可協助心臟電流傳導、維持正常心律，用來改善長期脈搏過緩症或預防猝死的常見措施；過去苗栗地區病人大多只能到外縣市接受這項手術，奔波外地對病人和家屬都是很大的負擔，大千目前已成功執行多件案例，其中包含苗栗首例雙腔導線心律調節去顫器，讓心臟急重症的照護能力更加提升。

羅健賢提醒，只要出現心律不整的情況，無論輕微或嚴重都要注意飲食和生活習慣、不飲酒過量、不熬夜及過度勞累，也要盡早就醫檢查及治療，避免危及生命。

羅健賢醫師建議，只要出現心律不整的情況，都要盡早就醫，避免危及生命。圖／大千綜合醫院提供
羅健賢醫師建議，只要出現心律不整的情況，都要盡早就醫，避免危及生命。圖／大千綜合醫院提供

手術 熬夜

延伸閱讀

維繫生命的薄膜「心臟瓣膜」 相關症狀有哪些？發現疾病要怎麼處理？

更年期專胖肚子？ 腰圍超過「這尺寸」，小心罹糖尿病、心血管疾病

拍照判斷腦中風只要3分鐘 台大新技術準確率9成

腦傷昏迷不醒不放棄希望！暖夫300多天陪伴終喚醒愛妻

相關新聞

開車族注意！估下周汽、柴油下跌0.2及0.3元

受新冠肺炎疫情嚴峻影響，以及利比亞原油產出增加超出預期，預估下周汽油及柴油零售價格每公升約各下跌0.2元及0.3元，實際...

明年專技普考導遊人員、領隊人員 將於3和5月登場

考試院表示，考試院會今天通過，明年專門職業及技術人員普通考試導遊人員及領隊人員考試，筆試將於明年3月13日至14日舉行，...

給弱勢童溫暖的家 兒福聯盟籲全民響應收養月活動

兒福聯盟每年十一月舉辦「收養月」活動，至今邁向第十週年。為宣傳收養月活動，兒福聯盟邀約立委劉世芳、立院顧問洪慈庸以「收養...

台鐵接連爆斷軌爭議 產工提兩大訴求：勿頭痛醫頭

台鐵成功站段軌44公分，還讓兩列車接連通過，引發喧然大波，昨天又被爆出新市永康站間也有19公分斷軌，再度引發爭議。台鐵產...

男童動來動去、無法專心 原來是注意力不足過動症作祟

新竹一名小學三年級男童在課堂上常動來動去、無法專心，被班導師認為恐有注意力不足過動症，男童父母十分不滿，認為男童從小就活...

接連5人心律不整險送命 植入永久性心律調節去顫器出院

老人如有頭暈、胸口悶痛、虛弱、會喘等症狀要小心，可能是嚴重心律不整與心衰竭發生，苗栗市大千綜合醫院近2個月收治5名有這種...

幼兒發燒流鼻水不是感冒？醫：嚴防呼吸道融合病毒上身

亞洲大學附屬醫院兒童醫學中心副院長、兒科醫師林鴻志今天說，近來許多幼童出現發燒、流鼻水等症狀，家長以為是秋冬氣溫陡降，罹...

高鐵台北站旅客攀爬月台門事件 部分列車延誤

高鐵今早傳出攀爬月台門意外。對此，台灣高鐵公司表示，高鐵台北站今上午7時35分發生旅客攀爬月台門事件，造成列車緊急停車。...

天鵝颱風生成！今明北東防雨還降溫 下周恐再有颱風

今年第19號颱風「天鵝」生成。天氣風險公司總經理彭啟明在臉書粉專「氣象達人彭啟明」表示，今明兩天東北風逐漸增強，北部、東...

台灣肝淨未來論壇／衛教圖像化 篩檢放寬至79歲

衛福部國健署統計，國人Ｂ、Ｃ肝篩檢涵蓋率分別為五成三、三成四。期待篩檢率提升至八成，國健署長王英偉表示，九月底放寬Ｂ、Ｃ...

台灣肝淨未來論壇／白米、衛生紙…提升篩檢率利器

白米、衛生紙等日常用品居然是提升偏遠地區肝炎篩檢率的利器？苗栗縣衛生局長張蕊仙在「台灣肝淨未來論壇」分享苗栗防治經驗，她...

台灣肝淨未來論壇／降癌化風險 鬆綁Ｂ肝藥給付

相較於Ｃ肝，Ｂ肝人口更多且健保治療條件更嚴苛，不少患者停藥後會再復發。台灣肝病醫療策進會理事長高嘉宏為Ｂ肝患者請命，他依...

熱門新聞

4步驟現賺500元！千萬張「住宿進擊券」申請辦法一次看

月子中心一天一萬！上班族三天就變月光族 網推：根本超值

東北風增強！今晚起變天北台灣濕涼 最冷時間曝光

賣場見到西瓜洩了氣 內行人解答：過熟又爆臭

高鐵台北站旅客攀爬月台門事件 部分列車延誤

「聲音照相」抓噪音車 環署拍板全台18縣市明年1月上路

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。