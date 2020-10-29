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天鵝颱風生成！今明北東防雨還降溫 下周恐再有颱風

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
今年第19號颱風「天鵝」生成。圖／取自氣象局
今年第19號颱風「天鵝」生成。圖／取自氣象局

今年第19號颱風「天鵝」生成。天氣風險公司總經理彭啟明在臉書粉專「氣象達人彭啟明」表示，今明兩天東北風逐漸增強，北部、東半部雨勢明顯並開始降溫。

氣象局資料顯示，原位於關島西北西方海面的熱帶性低氣壓於今凌晨2時發展為輕度颱風。預測朝西轉西南西移動，通過呂宋島進入南海

彭啟明說，今凌晨在台灣東南東方約1850公里海面上生成今年第19號颱風天鵝，在這周末將會直撲菲律賓並進入南海，和莫拉菲的路徑類似，而另外一個位於台灣東南方將近3600公里地方也有一個低壓擾動，也正逐漸發展當中。

彭啟明表示，短期五六天內，這幾個系統對台灣都沒有直接影響，對台灣是相對穩地的時期，但下周三四之後續動態就要持續觀察，從整個大趨勢來看，由於下周太平洋高壓會隨著北方冷高壓東移，有稍微東退趨勢，這也讓預期未來這個低壓可能發展成為第20號颱風閃電時，有往北走的可能條件，會顯著較過去幾個颱風偏北。

彭啟明說，有些預測模式顯示將會在下周四五後發展接近巴士海峽附近，這就會對台灣較有些間接的影響，但這些的變動度仍太高。

他表示，目前來看，菲律賓東方海面到南海，都還是非常有利於颱風發展的條件，只是要直撲來台的機會不是說沒有，但機會較低，還要觀察。

天氣部分，彭啟明說，昨天晚上開始，台灣附近的東北風逐漸增強，東北部從桃園到新北台北基隆宜蘭花蓮等地雲量也明顯增多，東北角沿海到宜蘭迎風面也開始有些短暫陣雨發生，預計今明兩天較顯著，這波東北風會持續到周六白天，這兩天在這區域，可能要有些輕便雨具，尤其越往迎風面地區，容易有雨勢。

溫度上，今明兩天到周六清晨，將會轉涼，北台灣比較明顯，今天周四白天高溫只剩下24-26度，周五高溫更可能會降到21-23度，花東也略降到25-27度，中南部受影響較小，高溫仍將超過30度以上，周五稍降至27-29度。

彭啟明表示，周五六清晨北部、東北部空曠地區低溫可能下探16-17度，台北新北都會約19-20度，都市和郊區有些差別，中部空曠低溫也有機會降到20度以下，有輻射冷卻的機會。南部的低溫變化較不明顯，至少還有21-23度。周六白天開始溫度回升，周日溫度回升的明顯，各地像是前幾天的穩定有陽光天氣。

彭啟明 颱風 南海

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