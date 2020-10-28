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讓台灣「肝肝淨淨」 陳時中首提抽血加驗B、C肝措施

聯合報 / 記者李樹人／台北即時報導
台灣肝病醫療策進會、聯合報於10月23日舉辦「台灣肝淨未來論壇」。（前排右起）國 健署長王英偉、台灣肝病醫療策進會理事長高嘉宏、中研院士陳建仁、衛福部長陳時中、中研院士陳培哲、高醫大講座教授莊萬龍、（後排右起）嘉縣衛生局代理局長趙紋華、苗縣衛生局長張蕊仙、國家消除C肝辦公室主任蒲若芳、雲縣衛生局長曾春美、南市衛生局長許以霖、聯合報副總編輯洪淑惠。 記者林俊良／攝影
台灣肝病醫療策進會、聯合報於10月23日舉辦「台灣肝淨未來論壇」。（前排右起）國 健署長王英偉、台灣肝病醫療策進會理事長高嘉宏、中研院士陳建仁、衛福部長陳時中、中研院士陳培哲、高醫大講座教授莊萬龍、（後排右起）嘉縣衛生局代理局長趙紋華、苗縣衛生局長張蕊仙、國家消除C肝辦公室主任蒲若芳、雲縣衛生局長曾春美、南市衛生局長許以霖、聯合報副總編輯洪淑惠。 記者林俊良／攝影

國內Ｂ、Ｃ肝炎患者近300萬人，如何做好肝炎防治，減少肝臟纖維化、硬化及肝癌，已成重大議題。衛福部長陳時中10月23日晚間出席「台灣肝淨未來論壇」時首度提出「抽血加驗肝炎」措施，配合健保大數據，期望早日達到全民肝炎普篩。

台灣肝病醫療策進會、聯合報於10月23日舉辦「台灣肝淨未來論壇」，主持人為台大醫院副院長、肝策會理事長高嘉宏，前副總統、中研院院士陳建仁及衛福部長陳時中應邀致詞，國健署署長王英偉、高醫大講座教授莊萬龍及苗栗、嘉義等四縣市衛生局長各提出簡報。

與會者包括莊萬龍等人肯定中央為Ｃ肝防治「掏錢佈署」、救人無數，有助台灣更早達到消除Ｃ肝。陳時中說，預防性的投資有時是必要的，但決策極困難，例如當年全面施打Ｂ肝疫苗，使40歲以下者多能免於肝癌，如今治療C肝，成效也要慢慢才會看到。

陳時中表示，中央地方攜手努力3到4年，已治療10萬名Ｃ肝患者，但仍有四成感染者尚未篩檢及治療。他建議可「抽血加驗肝炎」，因國人愛看病，喜歡領藥、抽血、做檢查，若能在驗血時透過雲端大數據自動挑選出沒做過肝炎篩檢的人加驗肝炎，而中間檢查費用差額由公務預算支付，有望提高篩檢量能。

陳建仁說，健保署擁有完整就醫資料，國健署有Ｂ、Ｃ肝高風險地區以及受刑人、洗腎、梅毒、愛滋病等特殊族群篩檢資料，只要整合，就可成為未來肝炎普篩的重要數據資料。他也建議所有醫師看診時主動問：「做過肝炎篩檢嗎？」

中研院院士陳培哲說，治療Ｂ、Ｃ肝的口服藥目前僅限消化系專科醫師才能開立處方，建議健保署開放所有醫師都能開立相關處方，且能強制醫師提醒與介入，達成「肝炎篩檢家家催、口服藥品處處開」目標，促使醫師主動出擊，「這就技術而言可行。」

在醫療上，高嘉宏特別為Ｂ肝患者抱屈。他說，目前Ｃ肝藥物的健保給付原則為只要體內有病毒就提供給付，相較之下，人數眾多的Ｂ肝患者在治療上卻限制重重，不少病人體內病毒活躍，卻礙於肝指數和肝纖維化不夠嚴重，無法獲得給付。

高嘉宏認為，健保應該逐漸鬆綁Ｂ肝給付限制。台灣在肝炎防治上，中央擬定政策，目標清楚且有執行力，相信一定有機會能「肝肝淨淨」，讓Ｂ、Ｃ肝患者及早治療、降低肝癌風險，同時超越世衛2030年消除慢性肝炎的目標。

衛福部國家消除Ｃ肝辦公室主任蒲若芳說，只要公衛、醫療以及中央、地方齊心協力，促成「資訊一條龍」，整合篩檢跟健保數據，相信不久將來就能從「消除Ｃ肝辦公室」變「消除肝炎辦公室」，甚至把辦公室也清除掉。

衛福部長陳時中10月23日晚間出席「台灣肝淨未來論壇」時首度提出「抽血加驗肝炎」措施，配合健保大數據，期望早日達到全民肝炎普篩。 記者林俊良／攝影
衛福部長陳時中10月23日晚間出席「台灣肝淨未來論壇」時首度提出「抽血加驗肝炎」措施，配合健保大數據，期望早日達到全民肝炎普篩。 記者林俊良／攝影

肝炎 健保 患者 陳時中

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