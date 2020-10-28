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加強篩檢意願 衛教圖像化、篩檢放寬至79歲

聯合報 / 記者鄧桂芬／台北即時報導
國健署長王英偉表示，9月底該署放寬Ｂ、Ｃ肝篩檢年齡天花板至79歲，另也將重新設計易讀易懂的圖像化衛教單，期待篩檢率提升至八成。 記者林俊良／攝影
國健署長王英偉表示，9月底該署放寬Ｂ、Ｃ肝篩檢年齡天花板至79歲，另也將重新設計易讀易懂的圖像化衛教單，期待篩檢率提升至八成。 記者林俊良／攝影

國健署統計，國人Ｂ、Ｃ肝篩檢涵蓋率分別為五成三、三成四。為期待篩檢率提升至八成，國健署長王英偉表示，9月底該署放寬Ｂ、Ｃ肝篩檢年齡天花板至79歲，另也將重新設計易讀易懂的圖像化衛教單，讓篩檢資訊傳遞更清楚，提升民眾篩檢意願。

高雄醫學大學醫學系講座教授莊萬龍說，健保自2017年給付Ｃ肝口服藥物迄今共治療10萬多名病人，加上過去的長效干擾素治療，總計治療20萬人。估計未來5年需再治療13萬人，才能達到2025年台灣消除Ｃ肝的目標。

但至108年3月前，Ｂ、Ｃ肝篩檢率分別為五成三、三成四。為了擴大篩檢規模，中央與地方政府結合民間團體朝高風險地區和族群進行篩檢。

「但若繼續依該模式執行，恐無法於2025年前達標。」王英偉說，國健署9月宣布放寬篩檢年齡天花板，從45歲到79歲終身可接受一次Ｂ、Ｃ肝篩檢，期待擴大篩檢範圍，另也注意到「篩檢衛教單」扮演的重要角色。

王英偉解釋，民眾不接受篩檢的因素，包括：自覺身體健康、不須檢查、害怕檢查、沒時間、擔心檢查結果影響工作等，「這些都跟篩檢資訊不明確有關。」

國健署曾委託兩家醫院進行大腸癌篩檢衛教單的改善研究，發現民眾取得衛教單後僅三成願篩檢，分析發現是單張字多且訊息複雜，難吸引民眾主動篩檢。

但衛教單整合資訊後改彩色圖像並強調「免費」，可清楚呈現訊息重點，一年後提升民眾最高3%的篩檢意願。王英偉認為，同樣手法適合導入Ｂ、Ｃ肝篩檢衛教單，例如強調「Ｃ肝有藥醫、健保幫你出20萬」等，能有好的幫助。

對於現行篩檢措施，衛福部長陳時中於會後發現中央與地方在許多地方不同調，例如篩檢年齡不一，有些地方規定40歲以上，有些則是30歲以上，建議地方多反應當地民情，中央則應提供專家意見，齊心協力，做好肝炎防治。

台灣肝病醫療策進會、聯合報於10月23日舉辦「台灣肝淨未來論壇」。（前排右起）國健署長王英偉、台灣肝病醫療策進會理事長高嘉宏、中研院士陳建仁、衛福部長陳時中、中研院士陳培哲、高醫大講座教授莊萬龍、（後排右起）嘉縣衛生局代理局長趙紋華、苗縣衛生局長張蕊仙、國家消除C肝辦公室主任蒲若芳、雲縣衛生局長曾春美、南市衛生局長許以霖、聯合報副總編輯洪淑惠。 記者林俊良／攝影
台灣肝病醫療策進會、聯合報於10月23日舉辦「台灣肝淨未來論壇」。（前排右起）國健署長王英偉、台灣肝病醫療策進會理事長高嘉宏、中研院士陳建仁、衛福部長陳時中、中研院士陳培哲、高醫大講座教授莊萬龍、（後排右起）嘉縣衛生局代理局長趙紋華、苗縣衛生局長張蕊仙、國家消除C肝辦公室主任蒲若芳、雲縣衛生局長曾春美、南市衛生局長許以霖、聯合報副總編輯洪淑惠。 記者林俊良／攝影

國健署 健保

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