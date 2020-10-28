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提升肝炎篩檢率利器有哪些？白米、衛生紙

聯合報 / 記者李樹人／台北即時報導
苗栗縣衛生局長張蕊仙在「台灣肝淨未來論壇」時分享苗栗防治經驗，她說，白米、衛生紙等日常用品不貴，當贈品卻能吸引許多民眾前來篩檢。 記者林俊良／攝影
苗栗縣衛生局長張蕊仙在「台灣肝淨未來論壇」時分享苗栗防治經驗，她說，白米、衛生紙等日常用品不貴，當贈品卻能吸引許多民眾前來篩檢。 記者林俊良／攝影

白米、衛生紙等日常用品居然是提升偏遠地區肝炎篩檢率的利器？苗栗縣衛生局長張蕊仙在「台灣肝淨未來論壇」時分享苗栗防治經驗，她說，贈品不貴，卻能吸引許多民眾前來篩檢。一旦篩檢結果為陽性就由衛生所持續追蹤，個管師則家訪困難個案，積極提醒就醫並接受治療。

張蕊仙說，苗栗縣自民85年開始與肝基會合作Ｂ、Ｃ肝篩檢，但近8年篩檢人數才攀升，民國96年篩檢人數99人，今年卻有7656人接受篩檢，並找出92名肝炎感染者。其中Ｃ肝篩檢成效最顯著，治療率達九成七。

台南市衛生局長許以霖說，台南近年推出社區整合性篩檢，以40歲以上市民戶籍檔為篩檢基礎，共有105萬筆資料，積極找出未曾受檢及受檢結果陽性，卻未治療等兩大族群。

為提升治療可近性，許以霖表示，台南於醫療資源缺乏地區及洗腎院所開設Ｃ肝外展特別門診，另於高盛行率的大內區和將軍區執行巡迴醫療，監獄受刑者提供治療服務。這讓偏鄉篩檢率高於市區，但口服藥治療率為五成八，有待加強。

嘉義縣衛生局代理局長趙紋華說，全國平均Ｃ肝盛行率為4%，但嘉義縣Ｃ肝盛行率達14.4%，18個鄉鎮就有13個被列高風險地區，以六腳鄉盛行率30.8%為最高。

趙紋華說，嘉義縣推「十年Ｃ肝減半計畫」，整合肝基會、健保署、國健署及轄區內醫療院所的資料，規畫專屬Ｃ肝資料庫，找出30至79歲的在籍未篩名單，鼓勵篩檢，並配合外展門診，成效不錯。以阿里山鄉為例，就讓30歲以上的上在籍在戶者篩檢率和治療率達九成六，使得十年計畫在3年半就達標。

雲林縣也屬Ｃ肝高風險地區。雲林縣衛生局長曾春美說，為了讓40至79歲民眾接受篩檢，縣長親自錄音宣導篩檢，垃圾車、活動中心及廟口不斷放送宣傳，而村里也設篩檢服務站，民眾收到通知單後可就近篩檢，2次不到就改到宅抽血服務。

嘉義縣衛生局代理局長趙紋華說，嘉義縣推「十年Ｃ肝減半計畫」，整合肝基會、健保署、國健署及轄區內醫療院所的資料，規畫專屬Ｃ肝資料庫，找出30至79歲的在籍未篩名單，鼓勵篩檢，並配合外展門診，成效不錯。 記者林俊良／攝影
嘉義縣衛生局代理局長趙紋華說，嘉義縣推「十年Ｃ肝減半計畫」，整合肝基會、健保署、國健署及轄區內醫療院所的資料，規畫專屬Ｃ肝資料庫，找出30至79歲的在籍未篩名單，鼓勵篩檢，並配合外展門診，成效不錯。 記者林俊良／攝影
雲林縣衛生局長曾春美說，為了讓40至79歲民眾接受篩檢，雲林縣長親自錄音宣導篩檢，垃圾車、活動中心及廟口不斷放送宣傳，而村里也設篩檢服務站，民眾收到通知單後可就近篩檢，2次不到就改到宅抽血服務。 記者林俊良／攝影
雲林縣衛生局長曾春美說，為了讓40至79歲民眾接受篩檢，雲林縣長親自錄音宣導篩檢，垃圾車、活動中心及廟口不斷放送宣傳，而村里也設篩檢服務站，民眾收到通知單後可就近篩檢，2次不到就改到宅抽血服務。 記者林俊良／攝影
台南市衛生局長許以霖說，為提升肝炎治療可近性，台南於醫療資源缺乏地區及洗腎院所開設Ｃ肝外展特別門診，另於高盛行率的大內區和將軍區執行巡迴醫療，監獄受刑者提供治療服務。 記者林俊良／攝影
台南市衛生局長許以霖說，為提升肝炎治療可近性，台南於醫療資源缺乏地區及洗腎院所開設Ｃ肝外展特別門診，另於高盛行率的大內區和將軍區執行巡迴醫療，監獄受刑者提供治療服務。 記者林俊良／攝影

衛生局 嘉義 肝炎

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