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降癌化風險 肝策會籲鬆綁Ｂ肝藥給付
相較於Ｃ肝，Ｂ肝人口更多且健保治療條件更嚴苛，不少患者停藥後會再復發。台灣肝病醫療策進會理事長高嘉宏為Ｂ肝患者請命，他依據最新東亞Ｂ肝治療指引建議，Ｂ肝應提早在肝中度纖維化（Ｆ２）及肝指數輕微上升就用藥治療，才能降低癌化風險。
因應中央2025年消除慢性肝炎願景，中央地方加強Ｃ肝篩檢與治療力道。高嘉宏指出，Ｂ肝和Ｃ肝均是我國引發肝癌的主要因素，但根據國健署資料顯示，Ｃ肝引起的肝癌逐年下降，反觀Ｂ肝引發的肝癌發生案例卻沒明顯下降。
高嘉宏解釋，過去考量Ｂ肝藥物的安全性，健保給付條件嚴苛，會考量肝指數於半年內兩次以上超過正常值兩倍，非肝硬化e抗原陰性患者才能達到給付三年的標準。但是目前藥物安全性高，給付條件卻沒變，不少人因此停藥，然而肝指數看似正常，但一到兩個月後就可能變動，導致六到七成的人會復發，可能增加肝癌風險。
高嘉宏說，Ｂ肝尚未纖維化之前壓制病毒，能阻絕肝癌；若轉為肝硬化，長期用藥抑制病毒，也能減少六成的肝癌發生。
高嘉宏今年四月與東亞地區Ｂ肝治療專家舉行線上會議，匯總美國、歐洲與亞太地區的治療指引討論結果，修訂出最適合國人的東亞第一部Ｂ肝治療指引，並於「台灣肝淨未來論壇」首度對外發表。
據最新治療準則，Ｂ肝不只應於輕微肝指數上升時就用藥治療，肝中度纖維化（Ｆ２）也應考量用藥。高嘉宏盼最新的治療指引有機會讓Ｂ肝藥物延長給付，讓Ｂ肝防治的好成績除了新生兒疫苗接種之外，於治療上能再獲佳績。
前副總統、中研院院士陳建仁與中研院院士陳培哲皆認為，Ｂ肝治療問題含許多歷史因素，雖然複雜，但只要病毒還在體內，就應該繼續治療、努力清除病毒。陳建仁建議，健保署可再考量一下成本效益，起碼讓治療條件往前調整。
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