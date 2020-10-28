別在亂撕雞蛋盒！ 網揭密：這樣開便捷不割手

雞蛋盒怎樣才能開得又快又好你知道嗎？許多人使用錯誤的方式開雞蛋盒常導致受傷、破皮，有網友靈機一動分享爽快又俐落的開盒方式，解決雞蛋盒難開又容易割手的難題。

兩名網友分別於臉書社團《全聯－好物老實說》上分享開蛋盒秘招，其中一名網友一開始也是與大多人一樣使用剪刀剪開，過程中容易因為邊邊角角很利而受傷，偶然發現用刀子快速劃開便能乾淨俐落的打開雞蛋盒，不傷手又快速，此舉也讓網友直呼「好刀法！」

而另名網友觀察到民眾對於「雞蛋盒怎麼開」的討論度，貼心的考慮到有的人對於剪刀、菜刀使用上的危險性，便提供了更輕巧的辦法，原PO發現某些品牌蛋盒前後可以觀察到邊角虛線處，輕輕撕開即可打開雞蛋盒，同時也拍攝影片上傳以利民眾觀看，並同時強調使用的雞蛋品牌不同，有的品牌可能沒有如此巧思的設計，文章發布後皆獲得網友的熱烈回應。

有網友興奮留言表示，「好神奇、好療癒」、「第一次了解可以這樣開」、「原來如此，長知識了」、「謝謝分享，學到了，每次都開到懷疑人生」、「又學到一招！」、「下次試試看」、「原來還有這招」、「原來我都開錯邊了」。